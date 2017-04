Miese Taten ruhig auch so nennen Carla Mattern über den Bankraub in Niesky

Soll Niesky mobil machen und sich im Bürgerwehrmanie auf die Jagd nach einem Bankräuber begeben? Nein, dazu ist die geklaute Bank vor der Apotheke wirklich nicht wichtig genug. Aber mit offenen Augen durch die Stadt gehen und schauen, wo plötzlich eine Bank steht, die vorher nicht da war, das macht schon Sinn. Denn damit hat der Apotheker recht: Es geht meist mit kleinen Dingen los. Wem keine Grenzen gesetzt werden, der denkt womöglich, dass er sich nehmen kann, was gefällt. Aber so geht das eben nicht. Und deshalb ist auch die Bank vor der Zinzendorf-Apotheke genauso ein Thema für die Nieskyer, wie vor Kurzem die ausgebuddelten Stiefmütterchen aus der Rabatte am Zinzendorfplatz.

Wieder gibt es bei manchen Kopfschütteln, Entsetzen, Beschimpfungen, wie auch von anderen grobe Worte und übertriebene Forderungen nach einer Strafe. Glücklicherweise werden in diesem Fall keine Vorverurteilungen vorgenommen. Denn auch das zeugt von keinem guten Miteinander in der Stadt.

Links zum Thema Bankraub in Niesky

Der Bankraub beschäftigt mittlerweile viele in Niesky. Erinnerungen werden wach an das Skelett Hugo, das aus der Physiotherapie Taubert spurlos verschwand. Kurz vor Weihnachten 2015 waren damals Unbekannte in die Praxis eingebrochen, hatten kurioserweise neben Bargeld und einem Laptop auch das Skelett mitgenommen, das die Inhaberin Claudia Taubert als ihren dienstältesten Mitarbeiter bezeichnete. Hugo kehrte auf mysteriöse Weise zurück und die Polizei fand einen Tatverdächtigen.

Ob das im Fall der Bank auch passiert, ist eher unwahrscheinlich. Dass die Nieskyer deutlich sagen, wie mies sie Bankräuber finden, dringt vielleicht auch an dessen Ohren. Das wär ja schon mal was.

zur Startseite