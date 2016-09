Mielke wartet auf Ex-Kollegen Der SV Einheit Kamenz gastiert beim BSC Rapid Chemnitz und strebt zweiten Auswärtssieg an.

Fußball. Es war am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga. Rapid Chemnitz verlor in Pirna-Copitz mit 1:3, aber Florian Mielke erzielte immerhin sein erstes Punktspieltor für den BSC. In der Sommerpause war der der 1,98-Meter-Hüne vom SV Einheit Kamenz zu Rapid gewechselt, weil er in Chemnitz studiert. Einst war er von der SG Groß Gaglow ausgezogen, um die (Profi-)Fußballluft zu schnuppern. Ab 2012 spielte er für die FSV Budissa Bautzen und stieg unter dem damaligen Trainer Thomas Hentschel in die Regionalliga auf, konnte sich aber keinen Stammplatz sichern. Der Wechsel nach Kamenz tat ihm gut. Unter Trainer Frank Rietschel gehörte der „Lange“ meistens zu den Aktivposten.

Für Einheit ist es das zweite Auswärtsspiel. Nach dem 2:1 in Markkleeberg wollen die Schützlinge von Frank Rietschel erneut drei Punkte im Gepäck verstauen. Interessant ist übrigens ein Blick auf die „ewige Landesliga-Tabelle“, die nach der Saison 2015/16 von Dynamo Dresden II angeführt wird. 506 Punktspiele bestritt Dynamos Reserve, kam dabei auf 232 Siege, 127 Remis und 147 Niederlagen (823 Zähler). Kamenz rangierte nach 242 ausgetragenen Punktspielen mit 128 Siegen, 55 Unentschieden und 59 Niederlagen auf Platz zehn (439), Rapid Chemnitz mit 93 Punkten lediglich auf Rang 47. (js)

