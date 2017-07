Mick Jagger bei Kunstauktion Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz lädt am 12. August in Pulsnitz zum Mitbieten ein.

Auch dieser „Mick Jagger“ von Jürgen Haufe aus Ohorn ist zu haben. © PR

Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz wurde 2009 von den Landkreisen Bautzen und Görlitz gegründet und hat den Zweck der „Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere der Bildenden Kunst und die Bewahrung von Kunst- und Kulturwerten in der Oberlausitz“. Seit Jahren bemüht sich die Stiftung ein Nachlasszentrum für Künstler in der Oberlausitz zu etablieren. Einen Standort gibt es schon. Es ist die Schlossanlage in Königshain bei Görlitz. Um dieses Vorhaben umzusetzen, braucht es finanzielle Mittel und so ist die Stiftung mit vielen kleinen und größeren Auktionen dabei, die eigenen Mittel aufzustocken. Nun schon zum neunten Mal findet eine Benefizauktion statt, bei der Künstler aus der Lausitz, aber auch Sammler und mit der Lausitz sympathisierende Künstler Werke einreichen, deren Erlös zur Hälfte der Stiftung zugutekommt.

Austragungsort für die Ausstellung mit Kunstauktion ist diesmal die Ostsächsische Kunsthalle in Pulsnitz. Der Ernst-Rietschel-Kulturring und die Stiftung richten sie gemeinsam aus – am Sonnabend, dem 12. August, ab 14 Uhr. Birgit Weber, Beigeordnete des Landrates, schwingt den Auktionshammer. 82 Kunstwerke stehen zur Versteigerung bereit. Es sind Gemälde, Arbeiten auf Papier, Grafik und Plastiken dabei – realistische wie auch abstrakte Arbeiten.

Auch von Künstlern aus der Region wie Egbert Kasper, Britta Kaiser, Rolf Werstler, Falk Nützsche und auch der bereits 1999 verstorbene Jürgen Haufe aus Ohorn. Von ihm gibt es kaum Arbeiten auf dem Kunstmarkt. Von ihm kommt ein seltenes Blatt, das Mick Jagger zeigt und erstaunlicherweise noch zu DDR-Zeiten entstand. Die Aufrufpreise beginnen bei 35 Euro. Das Werk mit dem höchsten Einstiegspreis ist eine Sandsteinskulptur und beginnt bei 3 000 Euro. Es besteht auch die Möglichkeit, ein schriftliches Gebot zu den Öffnungszeiten der Ausstellung mit den Einreichungen abzugeben. Zuschauer sind zur Versteigerung ebenfalls willkommen. Es gibt ein kleines musikalisches Rahmenprogramm mit den Dresdner Musikern Karl und Frieder, die mit Saxophon und Akkordeon „Ein Gramm Glück“ bringen. Das Galeriecafé wird auch diesmal für das leibliche Wohl aller Gäste sorgen, heißt es. (SZ)

zur Startseite