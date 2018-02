Michael Kretschmers Antrittsbesuch Sachsens Ministerpräsident kommt am Mittwoch nächster Woche nach Neustadt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt am 7. März in die Neustadt-Halle. © kairospress

Neustadt. Derzeit tourt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) durch alle sächsischen Regionen, um vor Ort mit den Bürgern über ihre Wünsche, Sorgen und Nöte ins Gespräch zu kommen. Am Mittwoch, 7. März, kommt Kretschmer erstmals nach seinem Amtsantritt zu einem offiziellen Besuch in den Landkreis.

In der Neustadt-Halle will er ab 18.30 Uhr mit Landrat Michael Geisler, Sozialministerin Barbara Klepsch, Innenminister Roland Wöller, Justizminister Sebastian Gemkow, Bildungsminister Christian Piwarz sowie Oliver Schenk, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten (alle CDU) und den Bürgern an Thementischen über die Herausforderungen in Sachsen, zum Beispiel bei den Kitas, in Schulen, bei Verkehr und Umwelt sprechen. Die anderen Ministerien sind mit Staatssekretären und Abteilungsleitern vertreten. Einlass zur Veranstaltung ist ab 17.45 Uhr, Anmeldungen sind nicht nötig. (SZ)

zur Startseite