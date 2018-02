Michael Kretschmer: „Wir sollten über Dinge reden, die problematisch sind“ Im Interview mit der SZ erklärt der CDU-Ministerpräsident, was er anders machen will.

Warum haben Sie sich für Ihren Aschermittwochs-Besuch Bautzen ausgesucht?

Ich bin gerne in Bautzen, die Oberlausitz ist meine Heimat. Ich freue mich, als Ministerpräsident hier eine Rede halten zu dürfen.

Sie sprechen sich für das schöne Leben auf dem Land aus. Trotzdem gibt es das Problem der Landflucht...

Wir müssen den ländlichen Raum als Zukunftsregion entwickeln. Wir werden in Breitband investieren, den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und diejenigen, die das Leben im ländlichen Raum so lebenswert machen, also die Ehrenamtler, mehr unterstützen. Das fängt bei den freiwilligen Feuerwehren an und geht bis hin zu einem Budget, mit dem Landkreise Ehrenamtliche unterstützen können.

Sie reden heute vor älteren Menschen. Wie wollen Sie jüngere herlocken?

Genauso. Es geht um Arbeitsplätze, um Forschung. Die jungen Leute sollen feststellen, hier kann man sich den Traum vom Eigenheim selbst erwirtschaften.

Sie wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, das betrifft auch Bautzen. Wie wollen Sie das schaffen?

Das fängt damit an, dass wir miteinander reden und nicht übereinander. Ich kenne die Bautzener sehr gut und weiß, wie hier Kultur gelebt wird. Wir sollten uns nicht einreden lassen, dass wir keinen Zusammenhalt haben. Wir können diesen allerdings noch stärken. Dafür sollten wir über Dinge reden, die problematisch sind. Unser Zusammenhalt entscheidet, wie lebenswert es hier ist.

Wie stehen Sie zur Großen Koalition?

Ich bin etwas in Sorge. Vier Monate ist das Land ohne Regierung. Das hat das Vertrauen in die Demokratie nicht gestärkt. Aber ich habe erlebt, wie Menschen einen Kompromiss erzielen. Das halte ich für wichtig. Denn es ist wie in der Familie: Wenn man immer nur die eigenen Interessen durchsetzt, ist es kein schönes Miteinander. Ich hoffe, dass jetzt schnell eine Regierung kommt und mit Kraft an die Arbeit geht. Wir in der Oberlausitz sind auf viele Dinge, die da besprochen wurden, angewiesen.

Verstehen Sie, dass einige Parteimitglieder so merkelkritisch sind?

Ich verstehe die Enttäuschung nach 2015. Man muss aber sehen, dass wir den Zustrom nach Deutschland massiv reduziert haben. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass der Familiennachzug ausgesetzt bleibt. Das sind klare Entscheidungen, die darauf Rücksicht nehmen, dass die Bevölkerung die Entwicklung damals nicht gutgeheißen hat.

