Michael Kretschmer für dritte Spur auf der A4 Die Autobahn zwischen Dresden und Görlitz darf kein Nadelöhr bleiben, fordert der CDU-Abgeordnete. Auch auf der Schiene sieht er Defizite.

Der CDU-Abgeordnete Michael Kretschmer © dpa

Der Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer wirbt für einen Ausbau der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz. „Man merkt, dass sie immer mehr zum Nadelöhr wird“, sagte er anlässlich des Wirtschaftsgespräches des Niederschlesischen Unternehmerverbandes im Nieskyer Bürgerhaus. „Wir werden über eine dritte Spur diskutieren“, kündigt der Bundestagsabgeordnete an. Auch die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Dresden und Breslau sei ein wichtiges Thema. Michael Kretschmer kritisiert in diesem Zusammenhang auch Versäumnisse der Bahn in der Vergangenheit.

Das Podium, zu dem als Gast Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) anwesend war, nutzten verschiedene Unternehmer, um auf den gestiegenen Schwerlastverkehr in der Region hinzuweisen. Schäuble begrüßt einen Bahnausbau. Gänzlich werde sich der gestiegene Schwerlastverkehr seiner Meinung nach aber nicht auf die Schiene verlagern lassen. (SZ/kem)

