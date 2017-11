Michael Hirte gastiert mit Band Der ehemalige Supertalent-Gewinner spielt heute in der Kulturbrauerei sein Programm „Die große Ave Maria Tour 2017“. Natürlich ist noch viel mehr los am Wochenende, zu finden im sz-veranstaltungskalender.com.

© dpa

Michael Hirte & Live-Band gastieren unter dem Thema „Die große Ave Maria Tour 2017“, am Sonnabend in Görlitz, am Sonntag in Großschönau, jeweils ab 17 Uhr. Kaum einer verzaubert mit der Mundharmonika so, wie der gebürtige Spremberger. Dem „Mann mit der Mundharmonika“ ist etwas vergönnt, was nicht viele von sich behaupten dürfen: Michael Hirte berührt und bewegt die Menschen gleichermaßen durch seine liebenswerte Art, künstlerische Virtuosität und sein außergewöhnliches Gespür für Stimmungen und Gefühle. Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft und jeglicher Couleur begeistert er nach über acht Jahren mehr denn je mit seinem kleinen und doch so vielseitigen Instrument. Kaum einem Casting-Gewinner ist es wie ihm gelungen, sich zu einem eigenständigen Künstler weiterzuentwickeln und das Publikum nachhaltig zu begeistern. Das „Supertalent“ ist der Nahbare, der Kumpel, der etwas Schüchterne, der auf dem Boden gebliebene, der Mann mit der Mundharmonika. Lassen Sie sich verzaubern von den warmen Klängen seines kleinen, fast vergessenen Instrumentes. Mit den Titeln seines aktuellen Albums „Frohe Weihnachten mit Michael Hirte“ ist der Ausnahme-Instrumentalist gerade wieder erfolgreich bundesweit unterwegs auf den Bühnen und stimmt mit seiner Advents- & Wintertour auf die große Zeit der Gefühle zum Fest der Liebe ein. Um die einzigartige Stimmung der Tour-Konzerte 2016 über die Weihnachtszeit hinaus mit ins neue Jahr zu nehmen, steht schon jetzt die große Ave Maria Tour für 2017 mit 28 Terminen fest. Begleitet wird Michael Hirte wieder von seiner langjährigen Live-Band, die ihm auf den Bühnen den Rücken stärkt. Sichern Sie sich schon jetzt in Vorfreude auf das besondere Konzerterlebnis Ihre „Ave Maria“-Tickets für dieses besondere Konzerterlebnis. Mit bewegenden Eigenkompositionen und berührenden Interpretationen klassischer Melodien, traditioneller Weihnachtslieder und Evergreens entführt Michael Hirte Sie mit seinem zweistündigen Konzert-Programm aus dem stressigen Alltag in die Welt der Träume.

Karten an der Abendkasse kosten in der Kulturbrauerei Görlitz 29,90 Euro, in der Kirche Großschönau 35 Euro.

