Mia-Florin will Pfefferkuchenprinzessin werden

Mia-Florin Freudenberg (8) aus Kamenz bewirbt sich als Pfefferkuchenprinzessin 2016 in Dresden. Sie ist von 48 Bewerbern unter die letzten Sieben gekommen. Am 12. November ist das Casting in der Bäckerei Emil Reimann. Würde Mia-Florin gewinnen, bekäme sie übrigens 365 Pfefferkuchen – für jeden Tag einen. © privat

Da lief die Badewanne fast über! Dienstagabend erfuhr Mia-Florin aus Kamenz beim gemütlichen Planschen in der heimischen Wanne, dass sie am Sonnabend zum End-Casting für die Pfefferkuchenprinzessin nach Dresden eingeladen ist. Mama Manuela Freudenberg verkündete ihr die frohe Botschaft, die sie eben selber erst am Telefon erfahren hatte. „Mia-Florin hat gequietscht vor Freude“, erzählt sie. „Das war ein Spaß!“ Keiner hatte eigentlich mehr damit gerechnet. Nur noch fünf Tage blieben bis zur Entscheidung.

Die Achtjährige hatte sich bereits im Sommer für den ehrenvollen Job auf dem Dresdner Striezelmarkt beworben. Ihre Mama hatte davon auf Facebook gelesen. Und Mia-Florin meinte nur trocken: Da mach ich mit! Fotos und kleiner Lebenslauf gingen also in Richtung Werbeagentur, die seit Jahren das Event ausrichtet. Vor allem künstlerische Aktivitäten waren dabei ausschlaggebend. Und davon hat die quirlige Kamenzerin wirklich genügend vorzuweisen. Sie singt in ihrem Schulchor der Wiesaer Grundschule. Und tanzt für ihr Leben gern. Letzteres seit einiger Zeit übrigens auch in der Kinderfunkengarde des Kamenzer Karneval Clubs. Kein Wunder – Mama Manuela versieht dort genau vier Jahren den Job der Hoheit. Da wollte die Tochter nicht nachstehen.

Welches Mädchen wollte nicht schon immer einmal Prinzessin sein – mit diesem Slogan wirbt auch die Event-Agentur Alexander & Partner bei den jungen Sächsinnen und ihren Eltern. Mit Erfolg: Immerhin 48 Mädchen bewarben sich 2016 wieder für den Posten. Nur noch sieben sind im Rennen. Die Suche nach einer neuen Pfefferkuchenprinzessin findet übrigens am 1. Advent beim Dresdner Pfefferkuchenfest ihren krönenden Abschluss. Doch wer dann auf der großen Bühne des Striezelmarktes stehen wird, das entscheidet sich am 12. November in der Bäckerei Emil Reimann. Auch Mia-Florin ist dabei. Die komplette Familie ist aufgeregt. Natürlich begleitet man sie dorthin. Sogar ihr Papa kommt extra.

Mia hingegen sieht die Sache eher gelassen. Sie ist eine echte „Rampen-Sau“, wenn man es so sagen darf. Sie lief bereits bei Modenschauen mit. Liebt die Bühne und ist keineswegs auf den Mund gefallen. „Man hat sie kürzlich zur Hortsprecherin an ihrer Grundschule gewählt. Vor allem die Jungs wissen, dass sie eine taffe Vertreterin bekommen haben“, schmunzelt Manuela Freudenberg. Das Lernen fällt der Achtjährigen leicht. Nach dem Lieblingsfach gefragt, meint sie lässig: „Mathe!“ Eigentlich hätte man an dieser Stelle doch eher Musik erwartet. Doch das Fach kann man ja noch nebenbei mit Bravour erledigen. Letztes Jahr schnupperte sie übrigens schon einmal ins adlige Leben hinein. Sie war Karnevals-Kinderprinzessin in der 29. Saison des KKC. Würdevoll schritt sie so bereits ins Rathaus, grüßte ihr Volk vom Balkon aus, stieß mit dem Kamenzer Oberbürgermeister mit Saft an und eröffnete den großen Kinderfasching im Saal vom Hotel Stadt Dresden. Übung hat die kleine Dame also schon. Die könnte sie auch gebrauchen, wenn sie wirklich Pfefferkuchenprinzessin werden sollte. Denn dann heißt es für sie und die Familie, einiges zu leisten. Viele Auftritte auf dem Striezelmarkt stehen an. Vor allem an der Seite August des Starken. Mit diesem müsste sie ab 27. November Hof halten. Der Herrscher in Vertretung seines Mimen wird am Sonnabend schon einmal mit in der Jury der Bäckerei Emil Reimann sitzen. Und natürlich die noch amtierende Hoheit, Franziska I.

Bammel vor den Fragen hat Mia-Florin nicht. Und auch nicht vor der geforderten Präsentation. „Ich bin ja nicht allein, zwei Funken vom KKC begleiten mich und werden mit mir den neuen Funkentanz zeigen. Auch meine Trainerin Jasmin begleitet uns. Darüber freue ich mich total“, sagt die kleine Kamenzerin. Schützenhilfe bekommt sie also genug. Alle drücken ihr die Daumen vor Ort. Das Ganze wird am 11.11. sicherlich eines der großen Themen sein zur Saisoneröffnung um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz. Die Narren der Lessingstadt freuen sich natürlich, dass jemand aus ihren Reihen den Mut fürs Casting hat. Dass Mia-Florin es so weit geschafft hat, finden alle toll. Immerhin wäre es auch eine schöne Werbung für den Club. Und für Kamenz auf jeden Fall eine positive Sache! Wenn es denn klappen sollte. Die Achtjährige sieht das aber alles ganz realistisch und gelassen: „Dabei sein ist doch alles. Ich habe ja jetzt schon Spaß gehabt“, lacht sie. Aber schön wäre es doch irgendwie. Allein, weil die Oma am Sonnabend 76 wird. Mia-Florins Sieg wäre ihr schönstes Geburtstagsgeschenk überhaupt.

