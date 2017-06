Mewa-Bad ist gut in die Saison gestartet Die Stadt Ostritz hatte vor der Saison die Eintrittskarten um neue Angebote erweitert. Eine andere Idee ist allerdings noch nicht vorangekommen.

Kinder springen im Mewa-Bad in Ostritz ins kühle Nass. © Rafael Sampedro

Knapp 800 Gäste sind in den ersten vier Wochen der diesjährigen Saison im Mewa-Bad in Ostritz gezählt worden. Darüber hat Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) in der Stadtratssitzung am Donnerstag informiert. Das sei nach ihren Worten ein guter Wert. Gestartet war das Freibad am 27. Mai in die Badesaison. Die Stadt hatte vor der Saison die Eintrittskarten um neue Angebote erweitert. So gibt es nun auch eine Zehner-Karte für Kinder zum Preis von 12,50 Euro sowie eine Zehner-Karte für Erwachsene für 20 Euro. Beide Angebote sind im ersten Monat schon gut genutzt worden, wie die Bürgermeisterin erklärt. Darüber hinaus können Stammgäste seit diesem Jahr auch eine Saisonkarte erwerben.

Die Idee, einen Förderverein zu gründen, der ab kommendem Jahr die Betreibung des Bades übernehmen könnte, ist noch nicht vorangekommen, wie Frau Prange sagt. Es habe sich bisher niemand gefunden, der in einem solchen Verein mitmachen möchte. (SZ/jl)

