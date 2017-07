Metallzäune stoppen Felsbrocken Für Autofahrer und Radfahrer besteht akute Steinschlaggefahr. Eine Spezialfirma sichert jetzt den Knorrefelsen.

Nicht immer kommt alles Gute von oben. Metallschutzzäune werden derzeit am Knorrefelsen auf einer Länge von insgesamt 80 Metern gebaut. Sollte es zu Steinabbrüchen kommen, landen die Brocken dann in diesen Zäunen. Bis zum Ferienende sollen die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass die Straße halbseitig geöffnet werden kann. © Claudia Hübschmann

Nichts geht mehr auf der Elbtalstraße in Meißen Richtung Riesa. Seit Beginn der Sommerferien ist sie kurz nach dem Ortsausgang voll gesperrt. „Keine Wendemöglichkeit“ wird auf den Sackgassenschildern hingewiesen. Bauzäune sperren die Straße ab . Dahinter hantieren Bauarbeiter der Firma Jähnig GmbH aus Dorfhain mit Hubwagen und schwerem Bohrgerät. Alle haben eine Kletterausbildung, und das hat seinen guten Grund. Denn Klettern müssen sie mitunter, um den Knorrefelsen zu bändigen.

Der macht schon seit Jahren Kummer. Immer wieder kam es zu kleineren, etwa katzenkopfgroßen Steinabbrüchen. Zwar ist nie etwas passiert, doch damit das so bleibt, musste gehandelt werden. Im vergangenen Jahr ließ das Landratsamt von einem Ingenieurbüro eine Gefahrenanalyse machen. Auch mit Hilfe von Drohnen wurde der Felsen untersucht. Das Ergebnis war alarmierend. „Es bestand akute Steinschlaggefahr“, sagt Dion Flach vom Kreisstraßenbauamt. Weil die Elbtalstraße eine Kreisstraße ist, ist der Landkreis für die Sicherheit verantwortlich.

Dieser Verkehrssicherungspflicht kam es nach, indem er die Straße vorsichtshalber erst mal komplett sperrte. Das war notwendig, verursachte aber nicht nur verkehrstechnisch ein Chaos, weil auch in der anderen Richtung in Höhe des Klärwerkes Zadel, in Kleinzadel und auf der Staatsstraße zwischen Meißen und Nieschütz gebaut wurde. Anwohner, Handwerksbetriebe, Hotels wie die „Knorre“ und Gaststätte waren nur über weiträumige Umleitungen zu erreichen, die zudem schlecht ausgeschildert waren.

Mit Stahlnetzen wurde der Felsen zunächst notgesichert. Danach konnte die Elbtalstraße am Knorrefelsen wieder halbseitig geöffnet werden, der Verkehr war mit Ampeln geregelt. „Es war klar, dass das nur eine Übergangslösung sein konnte“, sagt Dion Flach. Jetzt soll der Felsen auf Dauer gesichert werden. Auf einer Länge von 80 Metern werden Steinschutzschlagzäune in den Fels getrieben. „Kommt es dann zu Felsabbrüchen, werden die Brocken über Seile weitergeleitet und gebremst und landen in den Schutzzäunen“, erklärt Volker Emmrich von der Jähnig GmbH. Sozusagen eine Brandung für den Felsen. Die in der Schweiz hergestellten Zäune, die aus extrahartem Stahl bestehen und eine spezielle Beschichtung, die Korrosion verhindert, haben, halten Brocken mit einer Größe von bis zu einem Kubikmeter auf.

Die haben dann ein Gewicht von zwei bis 2,5 Tonnen. Größere Brocken, die sich eventuell lösen könnten, wurden durch Einzelaufhängungen gesichert. Dazu wurden die Halterungen drei bis vier Meter in den Fels getrieben und mit Beton ausgegossen. An einer Stelle, an der aus technischen Gründen keine Metallschutzzäune errichtet werden können, wird auf 20 Metern Länge eine Gabionenwand gebaut. Dies sind mit Steinen gefüllte Stahlkäfige. Sollte es zu Felsabbrüchen kommen, würden die hinter der Gabionenwand aufgefangen.

„Das ist eine dauerhafte Lösung. Alle drei Jahre müssen die Zäune gewartet werden“, so Lutz Fischer vom Planungsbüro Bartzsch aus Freiberg. Es hat schon Felssicherungen in der Sächsischen Schweiz und im Bodetal geplant.

Pünktlich zu Schuljahresbeginn in gut zwei Wochen soll die Elbtalstraße in diesem Bereich wieder halbseitig geöffnet werden, damit auch die Schulbusse fahren können. „Wir liegen im Zeitplan, auch weil das Wetter bisher mitgespielt hat“, sagt Birgit Ziemeck vom Kreisstraßenbauamt. Danach wird die Straße noch für rund zwei Wochen mit Ampelregelung einspurig befahrbar sein, bevor sie wieder vollständig freigegeben werden kann. Rund eine halbe Million Euro kostet die Sanierung des Knorrefelsen. Geld, das der Landkreis allein aufbringen muss, Fördermittel gibt es nicht. Schon die Notsicherung kostete im vergangenen Jahr rund 350 000 Euro.

