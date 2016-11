Metalltechnik Göbel eröffnet neue Halle Der Familienbetrieb in Reinholdshain entwickelt sich gut. Das zeigt er auch mit einer besonderen Architektur.

Frank Göbel (li.), Geschäftsführer der Metalltechnik Göbel GmbH, und sein Sohn und Werksleiter Robin Göbel zeigen in der neuen Halle der Firma im Gewerbegebiet Reinholdshain eine Laserschneidanlage. Sie stellt beispielsweise die Maschinenkonsole her, die Frank Göbel in den Händen hält.

Ein Lichtband unter dem Dach oder ein transparentes Geländer – der Familienbetrieb Göbel hat seinen Neubau mit anspruchsvoller Architektur gestaltet.

Ein Familienbetrieb hat seine Besonderheiten. Manche sind von außen zu erkennen wie beim Neubau der Göbel-Firmengruppe in Reinholdshain, der vor wenigen Tagen feierlich eröffnet wurde. Frank Göbel, der Chef, ist häufig auch in der Schweiz und Österreich unterwegs. „Dort ist mir aufgefallen, dass gerade auch Familienunternehmen ihre Betriebe nicht nur als nüchterne Zweckbauten gestalten, sondern eine interessante Architektur wählen“, erzählt er. Das hat er sich für seinen Neubau auch auf die Fahne geschrieben – und dafür sogar eine verspätete Einweihung in Kauf genommen. „Die durfte erst dann stattfinden, als die Wasserwand im Eingang fertig war. Darauf hat meine Frau Petra bestanden“, erzählt er. Über zwei Etagen fließt hier Wasser eine Metallwand von fünf Meter Höhe hinunter. Petra Göbel ist für die Finanzen der Göbel-Gruppe verantwortlich.

Der Familienbetrieb hat seit 2008 einen zweiten Zweig entwickelt. Bis dahin hat die Firma Göbel in Reinhardtsgrimma ihre Bauschlosserei betrieben. Wegen der eingeengten Lage konnte sie sich dort nicht weiter entwickeln und hat ein Grundstück im Gewerbegebiet Reinholdshain erworben. Dort ist in den vergangenen acht Jahren ein völlig neuer Betrieb gewachsen, die Metalltechnik Göbel. Heute ist es ein Zulieferunternehmen für Maschinenbaubetriebe, vor allem für Hersteller von Fördertechnik und Verpackungsmaschinen sowie die Baubranche, wie Frank Göbel berichtet. Sein Sohn Robin als Werkleiter und Tochter Marlen, die sich um alles außer der Produktion kümmert, beschäftigen hier inzwischen 45 Mitarbeiter.

Nun haben sie einen Erweiterungsbau in einer Feier mit Kunden, Beschäftigten und Bauleuten feierlich eröffnet. Es ist eine Produktionshalle mit Büroräumen und einem Sozialtrakt, der neben der Halle steht. Vor allem der Beginn dieses Baus war ein Abenteuer. Göbels hatten 2014 die Förderung zugesagt bekommen und einen Plan, wie sie auf ihrem Grundstück bauen wollen. Da ergab sich im Herbst die Möglichkeit, das Nachbargrundstück dazuzukaufen. „Wir mussten aber wegen der Förderung noch vor Jahresende anfangen zu bauen“, erinnert sich Frank Göbel. Der Architekt Sebastian Pührer aus Diesbar-Seußlitz hat dann in Rekordzeit eine neue Planung ausgearbeitet und am 5. Dezember die Baugenehmigung beantragt. Trotz des Zeitdrucks ist eine stimmige Lösung herausgekommen, wo die Ideen des Bauherrn und des Architekten zusammengekommen sind, wie Pührer sagt.

„Das Landratsamt hat dann richtig schnell gearbeitet. Wir haben noch rechtzeitig vor Jahresende Baurecht bekommen“, erinnert sich Göbel. Inzwischen ist alles fertig. In der Halle wird seit fast einem Jahr produziert. Insgesamt hat das Familienunternehmen in Reinholdshain seit 2008 rund 7,4 Millionen Euro investiert.

Freier Blick ins Osterzgebirge

Für die gestalterischen Details ließ sich der Familienbetrieb dann mehr Zeit. Heute ist Frank Göbel sichtbar stolz. Wenn er aus dem Besprechungsraum schaut, hat er einen freien Blick ins Osterzgebirge.

Wer von außen auf das Dach des Neubaus blickt, kann den Eindruck gewinnen, dass es schwebt. Das liegt an den Fenstern, die darunter als Lichtband angeordnet sind. „Damit bekommen sie Licht in die Räume, und das Ganze macht einen luftigen Eindruck“, sagt der Architekt zu dieser Lösung. Ein Vorbau ist abgeschrägt, sodass seine Fassade parallel zur Straße verläuft. Göbel zählt noch weitere Details auf, wie das transparente Geländer der Dachterrasse oder den in Holzbauweise errichteten Sozialtrakt, der sich an die Halle anlehnt.

Manche Details hat das Unternehmen in Eigenregie gestaltet, beispielsweise die Treppe im Bürotrakt. Die hat Roman Schwenke, Konstrukteur bei Göbel, entworfen. Es ist eine Metallkonstruktion mit Glas, Holz und Marmorelementen, mit der das Unternehmen zwei Ziele auf einmal erreicht. Es ist ein interessantes Element in ihrem Gebäude und gleichzeitig ein Musterstück, mit dem der Metallbaubetrieb seinen Kunden vorführen kann, was möglich ist.

Momentan ist das Unternehmen noch dabei, die neugewonnene Fläche sinnvoll zu nutzen. Nächstes Jahr wird ein neues Laserbearbeitungszentrum aufgestellt, das Metall bis zu einer Stärke von 20 Millimeter schneiden kann. Dann wird der neue Platz sich schnell füllen.

Das Unternehmen hat aber die Möglichkeit, darüber hinaus weiterzuwachsen. Auf dem Hof hinter seinen Hallen wäre noch Platz. Direkt dahinter grenzt die Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet Reinholdshain an. Das ist noch Zukunftsmusik, aber Göbel interessiert sich schon dafür, welche Möglichkeiten es dort gibt.

