Metallmünze mit Gewinnchance Mit dem Stadttaler zur Gröditzer 800-Jahr-Feier lässt sich einiges anfangen. Aber dazu braucht es auch ein wenig Glück.

So sieht er aus, der Gröditzer Stadttaler: Anlässlich der 800-Jahr-Feier 2017 hat die Stadt 5 000 Stück des Sammlerstücks aufgelegt. © SZ

Er besteht aus Metall, ist so groß wie eine Ein-Euro-Münze und soll mehr sein als ein Ersatz für den Einkaufschip: der Gröditzer Stadttaler. Anlässlich der 800-Jahr-Feier 2017 hat die Stadt 5 000 Stück des Sammlerstücks aufgelegt. Neben dem Festjahreslogo trägt jeder Stadttaler eine individuelle Nummer. Damit gilt er als ein Los für die Tombola, die am Gröditzer Stadtfest-Wochenende Mitte August nächsten Jahres stattfindet. Welche Preise es dann zu gewinnen gibt, wollen die Fest-Organisatoren vorerst nicht genau verraten. Nur so viel: Es handle sich um Sachspenden regionaler Firmen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die ersten Exemplare des Stadttalers werden zum Gröditzer Weihnachtsmarkt am ersten Dezember-Wochenende verkauft. Dann gibt es die Münze in der „800-Jahre-Hütte“ auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände für je 2,50 Euro. Der Adventsmarkt findet dieses Jahr im Dreiseithof und vorm Spanischen Hof statt. (ewe)

Über Einzelheiten der 800-Jahr-Feier informieren die Organisatoren am Dienstag, 22. November, im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung. Das Treffen im Ratssaal des Rathauses beginnt 17 Uhr.

