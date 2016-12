Metallfirma kann erweitern

Das Familienunternehmen Wendt kann seine Halle an der Lomnitzer Südstraße ausbauen. Der Wachauer Gemeinderat stimmte jetzt wie zuvor schon der Technische Ausschuss einem entsprechenden Antrag zu. Die Halle soll seitlich einen Ergänzungsbau erhalten.

Die Firma Wendt und ihre Vorläufer sind seit Jahrzehnten in Lomnitz tätig. Sie wurde als kleiner Handwerksbetrieb 1938 von Paul Seifert gegründet. 1970 übernahm Großvater Ernst Wendt die Werkstatt. Vor der Wende war die Firma vor allem als Zulieferer von Großbetrieben tätig. Peter Wendt baute den Betrieb weiter aus und ist jetzt neben seinem Sohn Ronny Wendt Gesellschafter der neu entstandenen Firma Metallbearbeitung Wendt GmbH. Der Handwerksbetrieb bietet unter anderem Metallbearbeitung auf computergesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen, Montage- und Schweißarbeiten und vieles mehr an. Der Gewerbestandort an der Südstraße war 2005 genehmigt worden. Wenig späte errichtete die Metallbaufirma dort ihre neue Produktionshalle. (SZ)

