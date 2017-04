Metalldiebe plündern die Bahn An der Niederschlesien-Magistrale häuft sich der Diebstahl von Kupfer und Buntmetall. Die Schäden sind enorm.

An dieser neuen Brücke und der Straßenbrücke über die Bahn-Magistrale nahe Zentendorf wurden Verschraubungen und Schutzbleche abmontiert und gestohlen. Dadurch ist die Sicherheit der Passanten gefährdet. © André Schulze An dieser neuen Brücke und der Straßenbrücke über die Bahn-Magistrale nahe Zentendorf wurden Verschraubungen und Schutzbleche abmontiert und gestohlen. Dadurch ist die Sicherheit der Passanten gefährdet.

Neißeaue warnt mit Schildern davor.

Unglaublich. Da ist noch kein Zug über die neuen Gleise der Niederschlesischen Magistrale gefahren und die Bahn beklagt schon mehrere Diebstähle entlang der Bahntrasse. „Das sind keine kleinen Delikte“, sagt Ulrich Mölke als Projektleiter der Deutschen Bahn Netz AG. „Ich greife nicht zu hoch, wenn ich sage, dass wir bisher Schäden im oberen sechsstelligen Bereich haben.“ Dabei meint der Projektleiter nur den Streckenabschnitt zwischen Knappenrode und der Neiße-Grenze.

Vor allem auf Kupfer und Buntmetall haben es die Diebe abgesehen. Und die kommen nicht nur aus östlicher Richtung, sondern auch aus Deutschland, sagt Mölke. Nicht nur an den technischen Einrichtungen der Bahn vergreifen sich die Diebe. „Auch Baufahrzeuge werden regelmäßig aufgebrochen und vor allem Dieselkraftstoff abgezapft. Aber auch Baumaterial wird gestohlen. Wir vermuten, dass es weiterverkauft wird“, äußert sich der Projektleiter zur SZ.

Wenn Diesel oder Betonsteine geklaut werden, ist das zwar ärgerlich, aber dadurch werden keine Menschen gefährdet. Das ist anders, wenn aus Signalanlagen Kabel entfernt werden. Ulrich Mölke verweist darauf, dass zwischen Horka und der Grenze bereits wieder Güterzüge fahren und dafür entsprechende Anlagen installiert und in Betrieb sind. Werden aus ihnen Kabel herausgerissen, gefährdet das den ganzen Zugverkehr und sie Sicherheit des Personals. So wurde durch den Kabelklau eine Signalanlage kurz vor der Grenze unbrauchbar und die Bahn blieb auf einem Schaden von rund 150000 Euro sitzen.

Dass die Diebe klauen wie die Raben, entgeht auch der Bundespolizei nicht. Beinahe täglich sind die Beamten damit konfrontiert. Auch wenn man sich in der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf aus „ermittlungstaktischen Gründen“ dazu nicht äußern will, kommt zumindest die Bestätigung, dass es so ist. Derzeit haben es die Polizisten vermehrt mit dem illegalen Abzapfen von Diesel zu tun. Aber rückt der Bau weiter Richtung Grenze vor, liegt die Vermutung nahe, dass dann nicht mehr nur der Kraftstoff aus den Baufahrzeugen gestohlen wird.

Die Bahn ist nicht die einzige Leidtragende. Auch die Gemeinde Neißeaue und der Landkreis sind von den Diebstählen und Beschädigungen der Metalldiebe betroffen. Und zwar durch Brücken. Regelrecht geplündert haben Langfinger die Straßenbrücken bei Zentendorf. Zum einen die Brücke der Staatsstraße zwischen Kulturinsel und Zentendorf, zum anderen die neu gebaute Brücke für Radfahrer im Wald bei Zentendorf.

An beiden haben Diebe die Edelstahlabdeckungen der gläsernen Schutzwände abmontiert, Schraubverbindungen gelöst, Geländerteile abgeschraubt und auch bereits vorhandene Kabel entfernt. „Wir haben nun einen Schaden von rund 5000 Euro“, sagt Bürgermeisterin Evelin Bergmann. Denn die Brücke, auch wenn es eine völlig neue ist, gehört der Gemeinde Neißeaue. Demzufolge hat sie die Verkehrssicherungspflicht für dieses Bauwerk. Die Bürgermeisterin ließ inzwischen vier Warnhinweise anbringen. Seit zwei Wochen weisen sie darauf hin, dass das Geländer nicht mehr sicher ist und sich die Gemeinde um eine Reparatur bemüht.

Die gestohlenen Bauteile müssen neu angefertigt werden. Das betrifft auch die Straßenbrücke der S127, die das gleiche Geländer mit den Schutzwänden aus Sicherheitsglas bekommen hat. Wobei hier der Landkreis in der Pflicht ist, da es seine Brücke ist. Aber auch hier werden die Schäden mit einigen Tausend Euro angegeben.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass es sich um regionale Täter oder Tätergruppen handelt, die sich an der Bahntrasse ohne Skrupel bedienen. Ulrich Mölke lobt die gute Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde. Denn es vergeht kaum ein Tag, wo die Bahn nicht Anzeige erstattet, weil wieder etwas entwendet wurde.

Ein Problem, dass ebenso die polnische Seite hat, wenngleich die zweigleisige Trasse bis zur Neißebrücke fertig ist. Dabei haben die Polen ihre Methoden, um beispielsweise den Kabeldiebstahl zu unterbinden. Sie verlegten sämtliche Leitungen in der Erde und schütteten sie zu. Das mag gut gegen Diebstahl sein, aber schlecht für die Wartung. In Deutschland kommen die Kabel in Kanäle aus Beton, erklärt Ulrich Mölke. Als die Polen die Neißebrücke bauten, hatten sie rund um die Uhr einen Wachdienst auf der Baustelle sitzen. Auf deutscher Seite ist das bisher nicht vorgesehen.

