Metalldiebe durchsuchen Wohnhaus Unbekannte sind in ein leerstehendes Gebäude an der Luisenstraße in Görlitz eingedrungen und haben einiges mitgehen lassen.

Symbolbild. © Peter Endig/dpa

Wie die Polizei am Montag erfahren hat, sind irgendwann in den vergangenen vier Wochen Unbekannte in ein leerstehendes Wohnhaus in der Luisenstraße in Görlitz eingedrungen. Dort durchsuchten sie alle acht Wohnungen. „Sie rissen die Kupferrohrleitungen der Heizungen und Sicherungskästen heraus“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Vermutlich seien hier Metalldiebe am Werk gewesen. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro, der Stehlschaden ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo/tc)

