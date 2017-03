Metalldiebe auf frischer Tat gestellt

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. Der Bewohner eines Grundstücks am Drachenbergweg in Weißwasser hat am Mittwochabend zwei Metalldiebe auf frischer Tat gestellt. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. „Er hielt die beiden alkoholisierten 28 und 37 Jahre alten Täter aus Polen in Schach“, berichtet er. Dabei rief der Mann auch die Polizei. Die Ertappten waren in einen Schuppen eingebrochen und hatten diverse Metallteile als Beute bereitgelegt. Eine alarmierte Streife des örtlichen Reviers nahm beide Männer vorläufig fest.

In der Umgebung des Tatortes entdeckten die Beamten zudem das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, einen in Polen zugelassenen VW Caddy. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen – und bedankt sich laut Knaup bei dem Zeugen für sein couragiertes Handeln. (szo)

