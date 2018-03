Metallbranche im Landkreis boomt Gerade hatte ein Riesaer Unternehmen angekündigt, den Bereich Stahlbau zu schließen – dabei läuft es in der Branche.

Symbolfoto © Alexander Schröter

Riesa. Freyler schließt in Riesa den Geschäftsbereich Stahlbau – diese Nachricht hat für Aufsehen gesorgt. Tatsächlich läuft es in der Metallbranche in der Region „hervorragend“, sagt Lars Fiehler von der Dresdner Industrie- und Handelskammer (IHK). Trotz hoher Rohstoffpreise und steigender Energiekosten hätten die Unternehmen bei Umsatz, Produktivität und Zahl der Beschäftigten zugelegt. „Da haben wir sensationelle Werte“, sagt der IHK-Sprecher. So habe die Metallbranche in Sachsen im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von zwölf Prozent erzielt – auf 3,1 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 2,6 Prozent auf 10 800. Im Kreis Meißen sei der Umsatz um gut 15 Prozent auf 856 Millionen Euro gestiegen. Auch der Umsatz je Beschäftigten legte deutlich zu. Der Landkreis steht mit der Metallbranche im Sachsenvergleich sehr stark da: Mehr als ein Viertel des sächsischen Branchenumsatzes stammt aus dem Kreis Meißen.

zur Startseite