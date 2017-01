Gut zu wissen Metallbauer lassen die Titanic sinken Eine Firma aus der Region baut wieder mit am Asisi-Panometer Leipzig. Diesmal wird einer Legende auf den Grund gegangen.

So wird ab 28. Januar das Panometer Leipzig den Untertang des Luxusschiffes darstellen. Die Firma Hausmann arbeitet daran wieder mit. © Asisi Panometer

Ein Panorama-Bild des berühmten Künstlers Yadegar Asisi ist Titelfoto der Internetseite der Kleinthiemiger Metallbaufirma Hausmann. Das dürfen die „Hausmänner“ auch. Denn das Unternehmen aus der Nähe von Großenhain ist mittlerweile langjährige Partner des Schöpfers zahlreicher Panometer-Ausstellungen. Nun wartet ein neues spektakuläres 360-Grad-Panorama in Leipzig auf seine Eröffnung: „Titanic – die Versprechen der Moderne“. Die Kleinthiemiger Metallbaufirma arbeitet daran mit. „Ab 16. Januar liefern wir drei große verrostete Stahlwände in die Messestadt“, erzählt Firmenchef Mike Hausmann. Verrostet deshalb, weil ja die Atmosphäre des Versunkenen auf dem Meeresboden nachgeahmt wird. Die OSB-Platten mit Stahl und Blech sind vier Meter hoch und sechs Meter lang, haben insgesamt eine Fläche von 180 Quadratmetern. Sie werden in der Begleitausstellung verwendet. Das Material wird extra in Leipzig angeliefert, zur Montage fahren sechs Leute am 24. und 25. Januar zum Panometer. Dann brauchen sie vor Ort einen Kran, um die Wände aufzustellen. Der Auftrag für die Kleinthiemiger ist circa 15 000 Euro schwer. Am 28. Januar um 10 Uhr wird die Titanic dann erstmals fürs Publikum „sinken“. „Zu sehen ist das Rundbild für etwa eineinhalb Jahre“, sagt Asisi-Sprecher Karsten Grebe. Im Umfeld des gebürtigen Wiener und heutigen Berliner Künstlers Asisi ist man sehr zufrieden mit der kleinen Firma aus dem Großenhainer Ortsteil. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit werden da als Erstes genannt. Anders würden solche Megaprojekte wie die Großraum-Panoramen auch gar nicht funktionieren. Trotzdem kommt es manchmal zu Veränderungen. So wurde die Titanic-Eröffnung verschoben, weil das derzeitige Bild gut läuft.

Bevor es für die Metallbauer nach Leipzig geht, haben sie schon ab kommendem Montag aber am Gasometer in Dresden zu tun. Dort wird die Fassade des barocken Dresden demontiert und die Ausstellung zum 13. Februar 1945 wieder aufgebaut. Der Eingangsbereich muss dann mit Technik so umgestaltet werden, dass ein Kran fürs An- und Abbauen hineinfahren kann. „Wir sind an allen Umbauten bei Asisi beteiligt“, meint Mike Hausmann. Nur für die Ausstellungen „Luther 1517“ in Wittenberg und „Rouen 1431“ in Frankreich hatten die Kleinthiemiger keinen Auftrag.

Hausmann und Asisi zurück 1 von 6 weiter 2006 gewann die Metallbau Hausmann GmbH die Ausschreibung der Drewag Dresden für den Umbau des Gasometers Reick für Asisi. Damit sind die Kleinthiemiger seit zehn Jahren und von Anfang an in Sachsen dabei. 2009 kam nach „Dresden 1756“ der Auftrag für den Umbau des Leipziger Gasometers für „Amazonien“. 2011 dann der erste Neubau: das temporäre Panometer am Pergamon-Museum auf der Museumsinsel Berlin. Zwischenzeitlich waren Ausstellungsgegenstände für das Everest-Panorama in Leipzig zu fertigen. 2012 folgte „Die Mauer“ in Berlin. 2014 war in Pforzheim „Rom 312“ zu sehen, die Kleinthiemiger bauten dort für 1,4 Millionen Euro Treppen und den Stahlbau. 2015 wurde im Gasometer Leipzig das Panorama „Great Barrier Reef“ eröffnet, bis 15. Januar wird es noch gezeigt. Infos im Internet

Doch schon winkt ein neuer Asisi-Job, über den Mike Hausmann aber noch nicht sprechen darf. Vorerst sollen sich alle in Leipzig anschauen, wie der Untergang des Passagierschiffes „als Beispiel für die Hybris des Menschen dargestellt wird, der versucht, die Natur mit seinem Schaffen zu dominieren und daran auch scheitert.“

Der Standpunkt des Betrachters befindet sich etwa 3 800 Meter unter der Wasseroberfläche. Ein künstliches Lichtszenario ermöglicht es dem Besucher, das tragische Ausmaß des Unglücks im Riesenrundbild zu entdecken. Zu erkennen sind, dass in zwei Teile zerbrochene Wrack sowie ringsumher eine unüberschaubare Menge an Alltagsgegenständen, technischer Ausrüstung und Gepäckstücken.

