Messungen am Baum

© HY-photo Gernot Menzel

Mitarbeiter des Sachkundigenbüros für Artenschutz und Baumkontrolle ENE GmbH aus Radeburg nehmen hier eine Arboradix-Messung (Stammfußtomografie) an einer Eiche am Durchgang zwischen Mühlweg und Bleichgässchen in der Hoyerswerdaer Altstadt vor. Im Zuge der beabsichtigten Parkplatzerweiterung am Bleichgässchen und auch weiteren angrenzenden Bebauungen, sowohl öffentlich als auch privat, muss dem vorhandenen Großgrünbestand besondere Beachtung geschenkt werden, erklärt Bernd Wiemer, Sprecher der Stadtverwaltung Hoyerswerda. Im Zuge der erweiterten Nutzung der öffentlichen Verkehrsanlagen, zukünftig wird der jetzt abgepollerte Straßenbereich durch Pkw im Gegenverkehr befahrbar sein, müssen die vorhandenen Verkehrsanlagen baulich erheblich umgestaltet werden. In diesem Zusammenhang geht es um den möglichen Erhalt der im Nahbereich befindlichen Großbäume. Zum einen müssen dazu die Wurzelausdehnungen untersucht werden, zum anderen ist die grundlegende Vitalität und damit die Lebenserwartung generell festzustellen. Foto: Gernot Menzel

