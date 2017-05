Messtechnik am Berzdorfer See gestohlen Die Polizei sichert am Tatort Spuren.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte haben am Berzdorfer See Messtechnik im Wert von rund 1 250 entwendet. Der Diebstahl sei am Mittwoch festgestellt worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Die gestohlene Ultraschallsonde befand sich auf einem Metallständer im öffentlichen Bereich des Seeufers und maß den Wasserzufluss. der bei dem Diebstahl angerichtete Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt. (sz/on)

