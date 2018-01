Messiaen-Tage enden mit Konzert Das „Quartett auf das Ende der Zeit“ wird am Montagabend im Europäischen Zentrum Zgorzelec aufgeführt. Diese und weitere Veranstaltungen gibt’s im sz-veranstaltungskalender.com.

Das Konzert vom „Quartett auf das Ende der Zeit“ 2014. Damals spielte das belgische Ensemble „TetraGonist“. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Höhepunkt der diesjährigen Messiaen-Tage vom 12 bis 15. Januar stellt ein Konzert vom „Quartett auf das Ende der Zeit“ von Olivier Messiaen am Montag, 19 Uhr, im Europäischen Zentrum Zgorzelec anlässlich der Uraufführung im Stalag VIII A am 15.1.1941 während der Kriegsgefangenschaft des Komponisten und seiner Mitmusizierenden dar. Es musizieren Mitglieder des Lutoslawski Quartets, Pianistin Mei Yi Foo. Karten kosten im Vorverkauf im Görlitzer Theater 15, an der Abendkasse 18 Euro, Schüler, Studenten, ALG-Empfänger und Schwerbeschädigte zahlen 5 beziehungsweise 8 Euro.

zur Startseite