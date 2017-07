Messi sagt Ja Bei Argentiniens Hochzeit des Jahres gibt es keine Geschenke, aber einen Wunsch.

Fussballstar Lionel Messi und Antonela Rocuzzo kamen mit ihrem vierjährigen Sohn Thiago zur Hochzeit. © Andrés Preumayr/Messi.com/dpa

Von außen strahlt der weiße Betonkomplex nicht gerade den Charme aus, den man bei einer millionenschweren Hochzeit erwarten würde. Im City Center zu Rosario laufen edel gekleidete Hochzeitsgäste mit einem Marktwert von geschätzt 2,2 Milliarden Euro über den Teppich, um dem bekanntesten „Floh“ der Welt zu gratulieren. Auf Spanisch heißt das „la pulga“: der Floh Lionel Messi. Fast schüchtern gibt der 30-jährige Fußballspieler seiner Jugendliebe aus Rosario, Antonela Roccuzzo (29), den Kuss der Küsse.

In Argentinien ist es die Hochzeit des Jahres, aus Sicherheitsgründen wurde sie vom Standesamt in das City Center verlegt. Fast die gesamte Startruppe des FC Barcelona ist eingeflogen, auch Neymar und Uruguays Luis Suárez. Dazu viele Kollegen aus Argentiniens Nationalelf. Auch Popstar Shakira, ganz in schwarz, und ihr Freund Gerard Piqué sind da – obwohl Shakira Spannungen im Verhältnis zu Antonela nachgesagt werden. 260 Gäste sind geladen, alle Hotelzimmer im Haus gebucht.

Auf einer Bank vor dem Brautpaar sitzt Messis Sohn Thiago (4) und schaut ehrfürchtig zu, wie seine Eltern sich das Jawort geben. Lionel Messi streicht ihm über den Kopf. Und dann kommt Messis Hochzeitsgeschenk für Antonela: Der argentinische Pop-Musiker Abel Pintos singt ihr gemeinsames Lieblingslied „Sin principio ni final“ („Ohne Anfang und ohne Ende“).

Der Komplex liegt in einem für seine Kriminalität berüchtigten Viertel, in dem der Drogenhandel floriert. Es heißt „La Bajada“, zu deutsch „Der Abstieg“. Für Lionel Messi, der in seiner Jugend wegen Wachstumsstörungen lange mit Hormonen behandelt wurde, begann hier der Aufstieg zum fünfmaligen Weltfußballer.

Als er mit 13 Jahren zum FC Barcelona ging, verlor er nie Antonela, die Cousine seines damals besten Kumpels, aus den Augen. Seit rund zehn Jahren sind sie zusammen, 2010 zog Antonela nach Barcelona.

Als sich beide vor den Türen kurz den Fotografen zeigen, wird von überall „Leo, Leo“ gerufen, jeder will das Bild schießen. Die Braut – im figurbetonten Weiß mit Schleppe – wurde von der katalanischen Designerin Rosa Clará eingekleidet. Messi trägt einen schwarzen Anzug mit silberfarbener Krawatte und einer Rose am Revers.

Statt um Geschenke bittet das Paar um Spenden für die Organisation „Techo“ („Dach“), die sich um Wohnungen für Obdachlose in Rosario kümmert. Den kirchlichen Segen für die atemlos von den Medien verfolgte Hochzeit gibt es nicht. Das Erzbistum weigerte sich, ausgerechnet im Casino eine improvisierte Kapelle für die göttliche Segnung des Paares einzurichten. Die Kirche sei schon immer gegen die Öffnung dieses Spielhauses gewesen, sagte ein Vertrauter des Erzbischofs. (dpa)

zur Startseite