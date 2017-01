Messerstecher verurteilt Ein Marokkaner hat versucht einen Landsmann zu töten. Dass er dafür ins Gefängnis kommen kann, war ihm nicht klar.

Wegen etwas Öl zum Kochen griff Nabil M. einen Landsmann mit einem Messer an. Vor Gericht bestritt er die Tat. © haertelpress

Dass der Streit zwischen zwei Marokkanern am 7. Juli 2016 im Döbelner Asylbewerberheim so ausgeht, damit hätten die Beteiligten nicht gerechnet. Nabil M. wandert für drei Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Chemnitz hat den 39-jährigen Marokkaner am Donnerstag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Asylbewerber hatte auf dem Flur der Unterkunft gegen 2.50 Uhr mit einem Messer auf seinen Landsmann eingestochen. Grund für den Konflikt war die Frage des 38-jährigen Opfers nach etwas Öl zum Kochen.

Dass sich Nabil M. wegen seines Verhaltens vor Gericht rechtfertigen muss, war offenbar sowohl dem Täter als auch dem Opfer nicht bewusst. Nach der Tat ließ sich Nabil M. von der Polizei kontrollieren und sprach mit einer Angestellten des Wachschutzes. Anschließend ging er in sein Zimmer. Die Tatwaffe, ein Messer mit einer 15 Zentimeter langen Klinge, habe er vor dem Fenster gefunden und anschließend an seinen Platz, einem Kabelschacht in seinem Zimmer in der Asylunterkunft, zurückgelegt. Ein Versteck sei das nicht, sondern ein praktischer Platz, betonte der Angeklagte am ersten Prozesstag. Das Verhalten spreche für seine Unschuld, plädierte Verteidiger Uwe Hoffmann. Das Schöffengericht sah das anders. „Das Verhalten des Angeklagten und des Geschädigten lassen den Schluss zu, dass die Beteiligten dem Vorfall nicht die Bedeutung beimessen, wie die Organe der Rechtspflege“, so die vorsitzende Richterin Simone Herberger.

Auch das Opfer hatte offenbar kein Interesse an einer Bestrafung des Angeklagten. Unmittelbar nach der Tat kam der 38-Jährige ins Klinikum Döbeln. Der Notarzt säuberte seine Wunde und nähte sie mit einem Stich. Anschließend wurde der Mann, ebenfalls Marokkaner, von der Polizei zurück ins Wohnheim gebracht. Dort zog er sich um, wusch sich und packte seine Tasche. Denn in Döbeln in der Unterkunft durfte er nicht bleiben. Er wollte nach Chemnitz. Am Bahnhof wurde er schließlich von der Polizei aufgegriffen, die ihn dann zur Vernehmung mit auf das Döbelner Revier nahm. Gegenüber der Polizeibeamtin, die ihn vernahm, muss das Opfer deutlich gemacht haben, dass der Streit „unter uns geklärt wird“. An einer rechtlichen Verfolgung hätte er kein Interesse. Das zeigt auch, dass er zum Prozess erst am letzten Verhandlungstag nach mehrmaliger Aufforderung des Gerichts erscheint. An den Aussagen des Geschädigten hegt das Gericht keine Zweifel. Auch wenn es bei dieser Widersprüche gibt.

Für die Richter um Simone Herberger war der Prozess schwierig, da nicht alle Zeugen vor Ort vernommen wurden. Einer hält sich zurzeit in Spanien auf, der zweite wurde abgeschoben. Die Aussage der beiden wichtigen Zeugen lag nur in schriftlicher Form als Protokoll der Polizeiverhörung vor.

Die Aussage des Angeklagten, gegen ihn gebe es eine Verschwörung, sei angesichts der Zeugenaussagen nicht richtig. Staatsanwalt Stephan Butzkies entlarvte mit Nebensächlichkeiten wie der Tatwaffe, die nicht gekauft, sondern gestohlen wurde, dass der Angeklagte mit Leichtigkeit lügt. „Er streitet die Tat ab und schiebt sie anderen in die Schuhe“, so Butzkies.

Die Wunde, die Nabil M. seinem Opfer zugefügt hat, war am Ende ungefährlich. Doch wäre das Messer nur wenige Zentimeter tiefer eingedrungen, hätte für das Opfer Lebensgefahr bestanden. Auch die Tatsache, dass Nabil M. laut Zeugenaussagen noch ein zweites Mal zustechen wollte, spreche für die Tötungsabsicht, so der Staatsanwalt. Nur das Eingreifen eines anderen hinderte den Angeklagten daran. Im Vorfeld des Angriffs gab es offenbar einen Streit zwischen den Marokkanern. Dabei soll das spätere Opfer Nabil M. am T-Shirt-Kragen gepackt haben. Als das Opfer später auf dem Flur war, ist es zu dem Übergriff mit dem Messer gekommen.

