Messerstecher verhaftet

Cottbus. Am Mittwoch wurde ein 16-Jähriger an einer Straßenbahnhaltestelle in der Innenstadt mit einem Messer in der linken Gesichtshälfte verletzt. Gestern hat das Cottbuser Amtsgericht für die beiden 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet. Sie wurden einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach intensiven Ermittlungen und Zeugenvernehmungen am Mittwochnachmittag und -abend konnten die beiden aus Syrien stammenden Tatverdächtigen bekannt gemacht und wenig später vorläufig festgenommen werden. Auf richterliche Anordnung erfolgten Durchsuchungen der Wohnräume der Jugendlichen, in denen Beweismittel entdeckt und sichergestellt wurden. Das Tatmesser wurde unweit des Tatortes aufgefunden und ebenso sichergestellt. Bereits am vergangenen Freitag wurde ein 51-Jähriger ebenfalls von einem syrischen Jugendlichen attackiert. Die Polizei hat mittlerweile ihre Präsenz verstärkt. Innenminister Karl-Heinz Schröter, Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher und Vertreter der Polizei beraten heute mit Oberbürgermeister Holger Kelch über weitere Maßnahmen. (red/US)

