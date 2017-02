Messerstecher soll fast sieben Jahre ins Gefängnis Der Meißner ist der versuchten Tötung seiner damaligen Ehefrau angeklagt. Das Urteil wird am Montag verkündet.

Im Verfahren gegen einen 44-jährigen Meißner, der sich seit Dezember vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden wegen versuchter Tötung verantworten muss, wurden am Donnerstag die Plädoyers gehalten. Oberstaatsanwältin Karin Dietze forderte dabei für den Angeklagten eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Sie geht davon aus, dass der Mann wie angeklagt seine damalige und inzwischen von ihm geschiedene Ehefrau töten wollte. Verteidiger Micha Schläfer hingegen geht nicht von einer Tötungsabsicht seines Mandanten aus. Einen konkreten Strafantrag stellte der Verteidiger nicht.

Auslöser für die Tat waren Ehestreitigkeiten, die sich schon über längere Zeit hinzogen. Die Geschädigte hatte einen Liebhaber, wollte sich von dem Angeklagten scheiden lassen. An jenem Märztag sollte der Angeklagte unterschreiben, dass seine Frau ab sofort für ihn nicht mehr koche und keine Wäsche mehr wasche. Damit sollte das Trennungsjahr eingeleitet werden. Kurz zuvor war die Frau bei einer Anwältin, um die Scheidung einzureichen.

Als ein Versöhnungsgespräch scheiterte, soll der Angeklagte einen Selbstmordversuch angedroht haben. Erst hielt er sich ein Messer an den Bauch, dann eine Schreckschusspistole an den Kopf und steckte diese in den Mund. Als sich die Frau davon nicht beeindrucken ließ, griff er ein 32 Zentimeter großes Küchenmesser und stach sie in den Bauch. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen, konnte im Krankenhaus in einer fast eineinhalbstündigen Notoperation gerettet werden. Die beiden damals 9 und 11 Jahre alten Kinder des Paares befanden sich zur Tatzeit im Haus, mussten das Drama teilweise mit ansehen. Die Tochter holte Hilfe bei einem Nachbarn, der Arzt ist. Vor allem seinem schnellen Eingreifen ist es zu danken, dass die Frau überlebte. Der Angeklagte ist voll schuldfähig, das hat eine Gutachterin festgestellt. Zwar war er erheblich alkoholisiert, doch er ist Alkohol gewöhnt. Er wusste, was er tat, konnte sogar noch Auto fahren. Später begab er sich zu seiner Mutter und stellte sich der Polizei.

Seit der Tat sitzt der Meißner in Untersuchungshaft. Diese Zeit wird auf die Strafe angerechnet. Theoretisch drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Das Urteil wird am Montag um 9 Uhr am Dresdner Landgericht verkündet. Unabhängig von der strafrechtlichen Verurteilung muss der Angeklagte knapp 28 000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld an seine Ex-Frau zahlen. Darauf einigten sich beide Seiten in einem Vergleich.

