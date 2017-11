Messerstecher schweigt Dem Opfer des blutigen Angriffs in Sebnitz geht es besser. Als Motiv stehen der Streit um ein Tier oder ein Beziehungskonflikt im Raum.

In diesem Haus in Sebnitz war es zu der blutigen Attacke gekommen. © SZ

Sebnitz. Nach der blutigen Attacke in Sebnitz befindet sich der durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzte Mann mittlerweile außer Lebensgefahr. Der 32-Jährige sei nach einem operativen Eingriff vom Dienstagabend auf dem Weg der Besserung, liege aber nach wie vor in der Klinik. Das teilte Lorenz Haase, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, auf Nachfrage mit. Kriminalisten hätten bereits Kontakt zu dem Verletzten aufgenommen und ihn erstmals vernommen, heißt es aus Ermittlerkreisen. Dagegen hüllt sich der mutmaßliche Angreifer weiter in Schweigen. Der 38-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, brachte bis jetzt kein Wort über die Lippen, das zur Erhellung der Tatumstände beigetragen hätte. Es ist weiter unklar, warum er am Dienstagnachmittag in dem heruntergekommenen Haus an der Langen Straße in Sebnitz ein Messer zog.

Zum Motiv der Tat sei ebenso wie der im Raum stehende Alkohol- oder Drogenkonsum der Beteiligten Gegenstand der laufenden Ermittlungen, erklärte Oberstaatsanwalt Haase. Der verhaftete 38-Jährige wird des versuchten Totschlags beschuldigt. Um Licht ins Dunkel zu bringen, würden die Ermittler die von Zeugen gemachten Angaben prüfen und gesicherte Spuren auswerten. Die Tatwaffe sei jedoch noch immer nicht sichergestellt worden.

Wenn man den Berichten von Bekannten der Männer Glauben schenken darf, deutet vieles auf einen Beziehungskonflikt hin. Möglicherweise sind die beiden wegen eines Hundes aneinandergeraten – und der Frage, wer ihn nach einer Trennung behalten darf. Dem Vernehmen nach hatte der Ältere den Vierbeiner zunächst mit seiner früheren Lebenspartnerin gehalten. Sie soll jetzt die die Freundin des Jüngeren sein. (df)

