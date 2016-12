Messerstecher noch auf freiem Fuß

Der Messerangriff auf einen somalischen Asylbewerber im Dezember vergangenen Jahres konnte bislang noch nicht aufgeklärt werden. Das teilt Anke Müller vom Operativen Abwehrzentrum in Leipzig mit. Noch seien die Ermittlungen aber nicht abgeschlossen. Allerdings gab es nach der Öffentlichkeitsfahndung im März dieses Jahres nur wenige Hinweise zum Täter. Dieser hatte am 23. Dezember 2015 einen 19-jährigen Asylbewerber nach dem Aussteigen aus der Straßenbahnlinie 9 mit einem Messer attackiert. Der Vorfall ereignete sich an der Haltestelle Otto-Dix-Ring, an der die Straßenbahnen in Richtung Prohlis halten. Der Somalier, der mit zwei Landsmännern unterwegs war, wurde durch das Messer an der Hand verletzt. Er musste nach dem Angriff im Krankenhaus stationär behandelt werden. Aufgrund des offenbar fremdenfeindlichen Hintergrunds der Tat hat das Operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gingen allen Hinweisen nach, um die Identität des Täters zu klären. Ob es mittlerweile einen konkreten Verdacht gegen eine bestimmte Person gibt, wollte Müller nicht mitteilen. (SZ/noa)

zur Startseite