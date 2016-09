Messerstecher muss in die Klinik

Blick auf das Dresdner Landgericht © Fabian Schröder

Dirk L. hat seine Stiefmutter erstochen – im strafrechtlichen Sinne ist er jedoch nicht schuldig. Der 47-Jährige kann wegen seiner psychiatrischen Erkrankung nicht zur Verantwortung gezogen werden. Weil er gleichwohl eine Gefahr für seine Mitmenschen darstellt, muss er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, möglicherweise für viele Jahre.

Das ist das Ergebnis eines Sicherungsverfahrens am Landgericht Dresden. Das Schwurgericht stellte am Montag fest, dass der Mechaniker am Abend des 16. Novembers seine Stiefmutter vor ihrem Haus

An der Hammerau in Briesnitz brutal erstochen hat. Der Mann, der seit Langem unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, aber nie therapiert wurde, habe in dem Wahn gehandelt, die 54-Jährige stünde zwischen ihm und seinem geliebten Vater. Die Vorsitzende Richterin Birgit Wiegand sagte, die Geschwister des Täters hätten keine Ahnung gehabt, warum der 47-Jährige sich so auffällig verhalten habe. (SZ/lex)

zur Startseite