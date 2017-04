Messerstecher legt Revision ein Die Anwälte des wegen Totschlags Angeklagten akzeptieren das vom Landgericht verkündete Urteil nicht.

© Symbolfoto: dpa

Sieben Jahre Freiheitsstrafe für minderschweren Fall des Totschlags und unerlaubten Waffenbesitz – diese Strafe für ihren Mandanten akzeptieren Rechtsanwältin Fanny Schmidt aus Pirna und Kollege Andreas Meschkat aus Leipzig nicht. Beide legten Revision am Landgericht Chemnitz ein. Das bestätige Marika Lang, Sprecherin des Gerichtes. Sobald das Urteil schriftlich vorliege, hätten die Verteidiger einen Monat Zeit, ihre Revision zu begründen. Dann geht die Akte zum Bundesgerichtshof (BGH) nach Leipzig.

„Dort wird die eingelegte Revision geprüft. Ist sie erfolgreich, kommt der Fall zurück ans Landgericht und wird vor einer anderen Kammer neu verhandelt“, schilderte Marika Lang das weitere Vorgehen. Finden die Richter am BGH keinen Fehler im Urteil, bleibt es bestehen.

Der Prozess gegen den 26-jährigen Leisniger, der am 16. September 2016 einen Mann auf dem Leisniger Marktplatz mit einem Butterfly-Messer erstochen hat, ging am 7. April vor der Schwurgerichtskammer zu Ende. Vorsitzende Richterin war Simone Herberger. Vor der Urteilsverkündung plädierte Andreas Meschkat auf fünf Jahre für minderschweren Totschlag. Juristin Fanny Schmidt forderte für ihren Mandanten sogar den Freispruch. Er habe in Notwehr gehandelt, sei durch sein späteres Opfer, einen 53-jährigen Mitarbeiter des Leisniger Bauhofes, bedrängt worden. Sie plädierte lediglich für eine Geldstrafe für den unerlaubten Waffenbesitz.

Eine Woche hatten die Anwälte Zeit, um nach der Urteilsverkündung Revision einzulegen. (DA/mf)

zur Startseite