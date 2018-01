Messerstecher festgenommen

Dresden. Am Samstagmittag kam es in einer Wohnung in Strehlen, die als dezentrale Unterbringung für Asylbewerber dient, zu einer Auseinandersetzung. Dabei stach der aus Afghanistan stammende 24 Jahre alte Tatverdächtige seinem 22-jährigen Landsmann mit einem Messer in den Oberkörper. Laut Polizei wurde das Opfer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Polizeibeamte nahmen den Täter noch in der Wohnung fest. Dieser wird am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über den gestellten Haftantrag entscheiden wird, heißt es in der Mitteilung. Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des versuchten Totschlags und zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. (szo)

