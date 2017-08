Messerstecher-Fall erneut vor Gericht Zwei Männer aus Zittau und Großpostwitz freunden sich an, als sie zur Entgiftung im Krankenhaus sind. Ihr Wiedersehen endet fatal.

Knapp drei Stunden fehlen dem Angeklagten vom Tattag, dem 13. Mai 2015. „Ich traue mir so was nicht zu und bin erst wieder zu mir gekommen, als ein Polizist vor mir stand. Ich habe einen Filmriss“, sagte der 55-Jährige zum Prozessauftakt am Montag. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung muss er sich vor der Außenkammer Bautzen des Landgerichts verantworten.

Laut Anklage soll er in seiner Wohnung in Zittau auf einen Bekannten aus Großpostwitz mindestens neunmal mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser eingestochen haben. Dabei wurde das Opfer so schwer an Kopf, Hals, Armen und im Brust- und Bauchbereich verletzt, dass ihn nur eine Notoperation rettete.

Mit den Vorgängen am Vorabend des „Männertags“ 2015 befasst sich das Landgericht bereits zum zweiten Mal. In einem ersten Prozess vor zwei Jahren hatten die Richter den Angeklagten freigesprochen. Maßgeblich für die Entscheidung war unter anderem seine Alkoholabhängigkeit. So war der Mann laut psychiatrischem Gutachten zur Tatzeit möglicherweise nicht schuldfähig. Auch entspreche Gewalt nicht seinem Wesen. Mehrere Zeugen, darunter die Ehefrau, mit der er 30 Jahre verheiratet war, beschrieben ihn als ruhigen und friedlichen Menschen. Die Staatsanwaltschaft forderte damals 38 Monate Haft, die Verteidigung ging von einer Kurzschlusshandlung aus. Das Gericht ordnete schließlich statt einer Strafe die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil jedoch auf, sodass es nun zu einem neuen Prozess kommt.

Zum Auftakt am Montag wurde dabei erneut deutlich, welch zentrale Rolle der Alkohol im Leben von Opfer und Täter spielte. Bei dem Angeklagten wurden einige Stunden nach der Tat noch gut 2,3 Promille im Blut festgestellt, beim Verletzten sogar mehrt als 3,5 Promille.

Streit um Musik

Kennengelernt hatten sich die beiden bei ihrer gemeinsamen Entgiftung im Fachkrankenhaus Großschweidnitz. Danach blieben die Männer im Kontakt. Als der Großpostwitzer beim Stadtfest in Zittau mit seinem Chor auftreten wollte, verabredete er sich mit dem Bekannten. Zur Feier des Tages hatte dieser schon zwei Flaschen Dornfelder und einen Kornbrand eingekauft. Nach einem Stadtbummel gingen Angeklagter und Opfer in die Wohnung in Zittau. Worüber sie in Streit gerieten, blieb bislang offen. Als Letztes erinnert sich der 55-Jährige, dass sein Bekannter auf der Mundharmonika Volksmusikweisen spielte. Möglicherweise habe er sich dadurch provoziert gefühlt. „Ich stehe schon auf andere Musik“, sagte er dem Gericht. Sein Facebook-Account zeigt ihn als bekennenden Rock- und Metall-Fan.

Vor dem ersten Prozess hatte die Polizei auch im Umfeld des Mannes intensiv ermittelt. Es stand der Verdacht im Raum, dass eine weitere Person an der Tat beteiligt war. Ein Nachbar, der möglicherweise in der Wohnung gewesen sein könnte, wurde in diesem Zusammenhang mehrfach verhört. Letzten Endes kam die Gerichtsmedizin aber zu dem Schluss: Alle Spuren führen nur zu einem Tatverdächtigen: zum Angeklagten.

Dieser versicherte am Montag erneut, er habe seit dem Tattag keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Vier weitere Verhandlungstage sollen bis zur Urteilsfindung folgen. (SZ/dpa)

