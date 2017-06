Messerstecher aus Niesky muss vor Gericht Die Staatsanwaltschaft Görlitz erhebt Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte im Januar auf seine sehbehinderte Freundin eingestochen.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat das Ermittlungsverfahren gegen einen 44 Jahre alten Mann aus Niesky wegen gefährlicher Körperverletzung abgeschlossen und Anklage am Landgericht Görlitz erhoben. Das teilt die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Dem Angeschuldigten, der sich seit dem 25. Januar 2017 in Untersuchungshaft befindet, wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin in der Nacht zum 25. Januar 2017 in Niesky in seiner Wohnung schwer verletzt zu haben. Wohl aus Ärger hat er mindestens viermal mit einem Messer auf die sehbehinderte Frau eingestochen und ihr erhebliche Schnittwunden am Unterarm, Knie, Hals und im Bereich des Brustkorbs zugefügt.

Ihm wird daher vorgeworfen, die Körperverletzung mittels einer Waffe bzw. eines anderen gefährlichen Werkzeuges auf hinterlistige Art und Weise begangen zu haben. Es liegt eine gefährliche Körperverletzung vor. Dem Angeschuldigten droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. (szo)

