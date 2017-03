Messerstecher ab Montag vor Gericht Nach fünf Stichen in die Brust stirbt ein 53 Jahre alter Leisniger am 16. September. Der Angreifer muss sich jetzt verantworten.

Fast genau ein halbes Jahr nach den schrecklichen Ereignissen am Vorabend des geplanten Weinfestes 2016 steht ab nächster Woche ein 26 Jahre alter Leisniger vor Gericht. Er soll am Abend des 16. September vergangenen Jahres mit einem 53 Jahre alten Mann, ebenfalls aus Leisnig, in Streit geraten sein. Bei dem Wortgefecht, so bestätigten Augenzeugen wenig später auch dem Döbelner Anzeiger, hat der Tatverdächtige auf dem Marktplatz ein sogenanntes Butterfly-Messer gezogen und auf das spätere Opfer eingestochen. Das verstirbt noch am selben Abend in der Helios-Klinik in Leisnig an seinen Verletzungen – fünf Einstiche im Brustbereich machen die Notfallmediziner aus.

Die Nachricht von dieser Tat auf offener Straße verbreitet sich schnell. Das Weinfest wird verschoben. Die Leisniger versuchen auf verschiedenen Wegen, der Lebensgefährtin des 53-Jährigen zu helfen. Auch zur Beisetzung vier Wochen nach der Tat ist die Anteilnahme groß.

Zu diesem Zeitpunkt sitzt der mutmaßliche Täter bereits in Untersuchungshaft, wo er sich nach wie vor befindet. Ab Montag steht er wegen Totschlags vorm Landgericht in Chemnitz. Die Mutter, der Sohn und die Schwester des Opfers treten als Nebenkläger auf. Vier Verhandlungstage sind derzeit angesetzt. Der Beschuldigte muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren rechnen.

Bei dem Opfer handelte es sich um einen Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Leisnig. Der Hund des mutmaßlichen Täters soll Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein. Der 53-Jährige soll nicht damit einverstanden gewesen sein, wie der spätere Angreifer mit seinem Tier umgegangen ist. Beide Männer haben am Markt in Leisnig gewohnt. Der Ältere wollte an diesem Abend sein Missfallen ausdrücken. Dabei ist die Situation wohl eskaliert.

Der 26-jährige Beschuldigte wurde im Frühjahr 1991 in Aachen geboren. Er hatte schon einmal in Klosterbuch gelebt, dort die Hilfe des Vereins „Be-greifen“ gesucht. Eine im Allgäu vermittelte Lehre als Tischler schloss er nicht ab, stattdessen zog er ungefähr ein Jahr vor der Tat auf eigenen Wunsch wieder nach Leisnig zurück. Ein Betreuer soll sich um ihn gekümmert haben. Der Klosterbucher Verein hat nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu seinem ehemaligen Schützling gehabt.

