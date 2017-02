Messerscharfe Oldtimer Historische Kettensägen haben sich am Sonnabend als Publikumsmagnet erwiesen. Nicht nur die Technik interessierte.

zurück Bild 1 von 2 weiter Waldarbeit wie früher: Rico Neumann (li.) und Harald Hantke demonstrieren am Forsthaus Kreyern das Handhaben einer Zweimannsäge von 1960. © Norbert Millauer Waldarbeit wie früher: Rico Neumann (li.) und Harald Hantke demonstrieren am Forsthaus Kreyern das Handhaben einer Zweimannsäge von 1960.

Kettensägenschnitzer Mark Lange lässt vor den Augen der Besucher einen Adler entstehen.

Lautes Knattern nähert sich einem rot-weißen Absperrband. Dahinter warten dicke Baumstämme zum Schausägen. Und genau dorthin bugsieren zwei wackere Kerle langsamen Schrittes ein gewaltiges Exemplar von Kettensäge. Die Menge macht Platz und folgt der Attraktion. Eine Zweimann-Säge der Firma Stihl. Satte 50 Kilo schwer. „Gebaut 1960“, erklärt Besitzer Harald Hantke, der sie am schweren Ende trägt. „Da bin ich geboren, aber die läuft besser als ich heute“, scherzt der Ebersbacher. Die Säge gehört zu den reichlich 100 Maschinen seiner Sammlung.

Mit einer Auswahl davon ist er am Sonnabend auf dem Gelände vom Forsthaus Kreyern präsent. Zum ersten Mal organisiert hier der Staatsbetrieb Sachsenforst eine Schau historischer Kettensägen. Das Besondere für Organisator Ronald Ennersch: „Alle Sägen haben in ihrem Leben schon gearbeitet und sind top saniert.“

Das Interesse ist enorm. Als pünktlich um 10 Uhr das Hoftor aufgeht, strömen Massen herein. Schon wenige Minuten später gestaltet sich die Parkplatzsuche herausfordernd. Bis aus dem Raum Wilhelmshaven und Oldenburg im Norden der Republik sind Besucher angereist. „Wow“, lautet ihr erster Eindruck. Sie wollen gucken, genießen und sind zum Tauschen verabredet.

Harald Hantke und Rico Neumann setzen den Karwendsmann von Säge kurz auf dem benachbarten Baumstamm ab. Dann geht es los. Unter ohrenbetäubendem Lärm frisst sich die Maschine ins Holz. Späne fliegen. Handys und Kameras halten die Szene fest. Dass sich der Säge- mit einem Kraftakt verbindet, ist den Männern anzusehen. „Ein Duft von ungesättigten aromatischen Kohlenwasserstoffen aus Zweitaktmotoren liegt in der Luft“, stellt Dirk Fanko amüsiert fest. Der Sachsenforst-Referent fühlt sich an den Geruch unverbrannten Benzins aus seiner Mopedzeit erinnert.

Plötzlich bricht das sägende Team die Vorführung ab. „Die eiskalte Kette hat sich durch die Hitze beim Sägen ausgedehnt“, erklärt Revierförster Ronald Ennersch. Und eine ausgedehnte Kette habe auf der Schiene keine Führung mehr. „Diese Modelle sind noch nicht mit Sicherheitsvorrichtung versehen“, sagt er. Deshalb bestünde jetzt die Gefahr, dass die Kette herunterspringt und es zu schweren Verletzungen kommt.

Elektrosäge von 1926

Weitere funktionstüchtige Geräte sind reichlich vorhanden. Harald Hantke hat viele gelbe Exemplare auf seinem Hänger platziert. Diese Maschinen aus Schweden sind ihm die liebsten. Fabrikate der Firma Partner. Die typische Säge, die in der Forstwirtschaft der DDR zum Einsatz kam.

Auch die Niederauer Familie Klotz stellt einen Teil ihrer Sammlung aus. Der älteste Oldtimer ist von 1926, eine Elektrosäge. Matthias Klotz deutet auf ein Exemplar von 1934. „Die lief mit Benzin“, weiß er. „Und heute sind wir wieder bei Elektro angekommen.“ Der 28-Jährige hat etliche Modelle der einstigen Coswiger Firma AKCO ausgestellt. Technische Heimatgeschichte.

Wenige Meter entfernt, nimmt ein lebensgroßer Adler zusehends Gestalt an. An dieser Figur demonstriert Mark Lange aus Moritzburg, wie per Motorsäge auch Kunst entstehen kann. Der Kettensägenschnitzer hat die Veranstaltung beim Sachsenforst angeregt und etliche Ideen und Kontakte beigesteuert. Das Ergebnis freut ihn.

„Viele Leute fragen mich, ob sie das Kettensägenschnitzen bei mir in einem Workshop lernen können“, erzählt er. Aber die entscheidende Voraussetzung sei, dass jemand die Grundkenntnisse mit der Kettensäge beherrsche. Erschreckend eindrucksvoll demonstriert er den Besuchern, was passiert, wenn man etwa mit der falschen Säge zu Werke geht. An einem bestimmten Punkt schnellt sie unkontrollierbar nach oben Richtung Gesicht. „Zum Schnitzen brauche ich ein spitzes Schwert“, betont er. „Und dann muss ich herausfinden, wie weit ich mit der Kettensäge gehen kann.“

Auch die Feuerwehr Coswig ist vor Ort. Mit vier historischen Kettensägen aus dem eigenen Feuerwehrmuseum. Die älteste stammt von 1952. Kettensägen waren schon immer wichtige Werkzeuge der Kameraden, berichtet Siegfried Paul, Leiter der Alters- und Ehrenabteilung. Sie würden nicht nur bei Sturmschäden benötigt, sondern auch oft bei Wohnungsbränden, zum Beispiel, wenn Balken aufzusägen sind.

Allein bis zum Mittag schauen rund 300 Leute auf dem Hof des Forsthauses vorbei. „Es ist spannend anzusehen für Technikinteressierte“, sagt ein Rentner. „Das ist ganz klasse“, lobt ein Familienvater aus dem Auer. „So etwas sieht man nicht alle Tage.“

Organisator Ronald Ennersch kann sich eine weitere derartige Veranstaltung gut vorstellen: „Nicht sofort“, sagt er. „Aber es gibt noch viele andere Werkzeuge in der Waldarbeit, die man einbeziehen könnte.“ Auf Anhieb fallen ihm verschiedene Formen der Brennholzaufbereitung ein: mit Hammer, Spaltmaschine oder Schrotsäge.

