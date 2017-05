Messermann kam in die Psychiatrie Die Polizei legt dem Mann aus Sachsen-Anhalt mehrere Straftaten zur Last. Zwei seiner Opfer mussten ins Krankenhaus.

Ein Mann hat am Dienstagabend in der Cityherberge an der Lingnerallee mehrere Schüler verletzt. © Roland Halkasch

Ende einer Dresden-Reise: Der 67-jährige Mann aus Lutherstadt Eisleben, der am Dienstagabend in der Cityherberge an der Lingnerallee mehrere Schüler verletzt hatte, wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Das teilte die Polizei auf SZ-Anfrage mit. Der Mann hatte die Nacht nach seiner Tat in einer Haftzelle der Polizei in der Direktion an der Schießgasse verbracht. Am Mittwoch kam er schließlich in die Psychatrie-Einrichtung.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann aus Sachsen-Anhalt wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Dazu hatten noch mehrere Kripobeamte direkt am Tatabend die Arbeit aufgenommen. Die Schüler, die der 67-Jährige in dem Hotel und Hostel nahe der St. Petersburger Straße angegriffen hatte, sind alle wieder wohlauf. Zwei von ihnen mussten in einem Dresdner Krankenhaus behandelt werden. Sie hatten besonders viel von dem Pfefferspray abbekommen, das der Täter in ein Zimmer in der Cityherberge gesprüht hatte. Die Gruppe war auf Klassenfahrt in Dresden. Sie stammt aus dem Kyffhäuserkreis in Thüringen.

Der psychisch kranke Mann bewohnte ein Zimmer im vierten Stock der Cityherberge. Am Dienstagabend war es ihm zu laut, zunächst beschwerte er sich lediglich über die Lärmbelästigung. Als sich nichts änderte, wurde er selbst aktiv. Er verlieh seiner Aufforderung Nachdruck, in dem er den Schülern mit einem Messer drohte. Dann sprühte er ohne Vorwarnung Pfefferspray in ein Zimmer, in dem fünf Schüler wohnten. Acht Personen wurden dabei verletzt. Sie sind zwischen 14 und 16 Jahren alt. Drei Schüler erlitten Augenreizungen, fünf weitere klagten nach der Attacke des 67-Jährigen über Atembeschwerden. Während sechs Schüler nur ambulant behandelt werden mussten, kamen zwei der Betroffenen ins Krankenhaus.

Ein Kriseninterventionsteam, das die Dresdner Rettungsleitstelle geschickt hatte, betreute nach der Tat die anderen Schüler der Thüringer Reisegruppe. (SZ/csp)

