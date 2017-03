Messerdrohung in der Görlitzer Bahnhofshalle

Fehlerhaftes Navigationsgerät wird zum Verhängnis Am Sonnabendmorgen kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einen litauischen und einen moldauischen Kleintransporter an der Stadtbrücke in Görlitz, welche gemeinsam nach Deutschland einreisten. Beide mit insgesamt sieben Moldauern besetzten Fahrzeuge hatten Deutschland bereits unmittelbar zuvor in Richtung Polen verlassen. Das Navigationsgerät des vorausfahrenden Fahrzeuges führte sie jedoch wieder zurück und damit direkt in die Kontrolle der Bundespolizei. Vier der moldauischen Insassen wurden bereits aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise und illegaler Arbeitsaufnahme Mitte Januar dieses Jahres durch die Bundespolizei in Berggießhübel zurückgeschoben. Anschließend reisten diese entgegen bestehender Einreiseverweigerungen erneut ins Bundesgebiet ein und hielten sich somit bis Samstag unerlaubt auf. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen wurde gegen alle vier Tatverdächtigen eine vierjährige Wiedereinreisesperre erlassen. Ein weiterer moldauischer Staatsangehöriger, welcher sich insgesamt neun Tage unerlaubt in Deutschland aufhielt, darf in den nächsten zwei Jahren nicht erneut einreisen

Acht Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot Am Sonntag zogen Streifen der Autobahnpolizei insgesamt acht Lkw sowie Transporter auf der A 4 aus dem Verkehr. Die Fahrer hatten gegen das Sonntagsfahrverbot verstoßen. In einem Fall blieb es nicht nur bei einer Zwangspause und dem Bußgeldverfahren. Die Polizisten legten das Lkw-Gespann still, nachdem sie im Zuge einer technischen Kontrolle verschlissene Lager, eine abgebrochene Achsbefestigung und mehrfach lose Rahmenbefestigungen festgestellt hatten. Die Anhänger-Bremsanlage war zudem ohne Funktion. Die Streife untersagte dem 26-jährigen Kraftfahrer aus Polen die Weiterfahrt und zog die Kennzeichen sowie die Zulassung ein.

Diebesgut zurückgelassen In der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte in Görlitz in eine Gartenlaube an der Reuterstraße eingebrochen. Dort stahlen sie einen Flachbildfernseher, eine Herdplatte und diverses Werkzeug. Die Beute ließen die Diebe allerdings in Tatortnähe zurück. Der Sachschaden an der Laube betrug rund 400 Euro. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen aufgenommen.