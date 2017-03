Aus dem Gerichtssaal Messerattacke bei Geburtstagsparty Ein junger Mann kommt eher aus dem Urlaub zurück, um an einer Geburtstagsfeier in Moritzburg teilzunehmen. Und erlebt den blanken Horror.

Es war ein schöner Urlaub in Südostasien. Und dennoch kehrt die Familie einen Tag eher als geplant zurück. Der 16-jährige Sohn der Familie möchte an einer Geburtstagsfeier teilnehmen. Es ist ein besonderer Anlass. Sein Kumpel wird 18 Jahre alt. Der Eintritt ins Erwachsenenleben soll gebührend gefeiert werden.

Und es ist auch lange Zeit eine schöne Feier an jenem 31. Juli vorigen Jahres. Dass junge Leute fröhlich sind und ausgelassen feiern, das passt einem 25-jährigen Nachbarn nicht. Als der ungebetene und nicht eingeladene Gast kurz vor Mitternacht auftaucht, kommt er nicht zum Feiern. Mit starrem Blick betritt er das Gelände – und mit einem Brotmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge in der Hand. Die gute Stimmung ist dahin, die jungen Leute zumindest erst mal irritiert. Sie wollen die Situation entspannen, suchen das Gespräch, bieten dem Fremden sogar eine Flasche Bier an. Der nimmt sie auch, trinkt ein, zwei Schluck, legt dabei auch kurz das Messer weg.

Plötzlich stürmt er auf das Haus zu, in das sich die jungen Leute flüchten. Erst klingelt und klopft er mehrmals, dann versucht der Mann, mit roher Gewalt die Terrassentür aufzudrücken. Doch das kann nicht gelingen. Es ist eine Schiebetür. Dann rennt er um das Haus, versucht, durch die Eingangstür hineinzukommen. Doch die Bewohner haben geistesgegenwärtig die Kette angelegt. Zurück auf der Terrasse wirft der Mann einen Stuhl gegen die Glastür. Die wird zwar beschädigt, doch das Sicherheitsglas hält stand. Dann schnappt sich der Täter den 16-Jährigen, der noch im Carport steht. Er hat es mit einem anderen Kumpel nicht mehr bis ins Haus geschafft. Der Täter packt den jungen Mann ohne Anlass von hinten, hält ihm das Messer mehrfach an den Hals, fügt ihm eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittwunde zu. Beim Abwehrversuch erleidet das Opfer weitere Schnittverletzungen.

Dennoch kann der Mann fliehen, rund 300 Meter verfolgt ihn der Täter, dann lässt er von ihm ab, will sich anderen Leuten zuwenden. Die Wunde des Geschädigten wird später im Krankenhaus genäht. Eine Narbe am Hals wird ein Leben lang bleiben.

Der Täter ist wie von Sinnen. Bei der Festnahme wehrte er sich wie ein Stier, sagt ein Zeuge. Die Polizei braucht fünf Mann, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Im Krankenwagen tritt der 25-Jährige eine Polizistin in den Bauch. Einem ihrer Kollegen will er die Dienstwaffe entreißen, was der gerade noch verhindern kann.

„Es war der blanke Horror. Wir hatten Todesangst, ich sorgte mich um die Kinder im Haus“, sagt die Mutter des Geburtstagskindes. Die Kinder hatten sich aus Angst im Bad eingeschlossen. „Ich habe heute noch Angst, wenn ich abends auf der Terrasse sitze“, so die 47-Jährige.

Was trieb den 25-jährigen Deutschen aus Moritzburg zu dieser Tat? Das wird schnell klar. Der junge Mann befand sich im Drogenrausch. Er hat an jenem Tag reichlich Crystal genommen. Noch am Tag danach wird eine ordentliche Menge an Drogen im Blut nachgewiesen. Offenbar hatte der Täter auch Alkohol getrunken. Eine Blutentnahme am Tatabend scheitert aber.

Der Angeklagte stammt aus ordentlichen Verhältnissen. Die Mutter arbeitet in einer Zahnarztpraxis, der Vater ist Pathologe. Der junge Mann geht aufs Gymnasium, muss die elfte Klasse wiederholen, das Abitur schafft er nicht. Erst im vierten Anlauf gelingt ihm das Fachabitur. Sein Studium schmeißt er nach der Hälfte, weil es ihm keinen Spaß macht. Schon damals nimmt er Drogen, zunächst Haschisch, später Speed, Crystal, Kokain. Seit dem zwölften Lebensjahr trinkt er, mitunter eine Flasche Schnaps am Tag. Zu Hause fliegt er raus, wohnt bei einem Freund, doch auch der schmeißt ihn raus. Seine Mutter gibt ihm Geld für eine Pension, doch dafür kauft er Drogen. 2014 wird er erwischt, als er sich Crystal in Tschechien besorgt. 30 Gramm hat er bei sich. Er kommt sechs Monate in Untersuchungshaft, wird letztlich aber vom Amtsgericht Bautzen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Die Drogen haben eine schwere Persönlichkeitsstörung ausgelöst. Er hat Halluzinationen, Angst, dass Kameras und Mikrofone in seiner Wohnung sind, führt Selbstgespräche, ist gewalttätig. Auch seinen Stiefvater bedroht er mit einem Messer. Wenn er nicht aufhöre, gebe es heute noch einen Toten, droht er ihm. Zum Schutz der Familie bittet seine Mutter in einem Schreiben an das Gericht um einen richterlichen Beschluss, ihren Sohn in die Psychiatrie einzuweisen. Insgesamt viermal ist er dort.

Nach einem psychiatrischen Gutachten entscheidet das Schöffengericht des Amtsgerichtes Meißen, dass der Angeklagte wegen der Drogen schuldunfähig ist. Für die Tat kann er also nicht bestraft werden, jedoch wird er wegen vorsätzlichen Vollrausches zu einer Haftstrafe von einem Jahr und elf Monaten ohne Bewährung verurteilt. Auch die zwei Jahre Bewährung aus Bautzen werden nun widerrufen, die muss er ebenfalls absitzen. Zuvor muss er aber zur Entgiftung und Therapie erneut in die Psychiatrie. Für wie lange, ist noch offen. Der Gutachter hatte eine Behandlung von zwei Jahren empfohlen. Unbehandelt sei es nur eine Frage der Zeit, wann es bei dem Angeklagten zum nächsten Gewaltexzess kommen werde, so der Gutachter.

