Messerangriff in Bautzen

Versuchter Einbruch Bautzen. An einem Wohnhaus in Oberkaina haben die Bewohner am Freitag Einbruchspuren entdeckt. Die Täter wollten offenbar über die Terrasse in das Haus gelangen. Das zeigen deutliche Hebelspuren. Der Versuch scheiterte jedoch. Der Schaden an Tür und Rahmen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Unfall mit drei Verletzten Königsbrück. Bei einem Unfall in Königsbrück sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Dresdner Straße. Dort wollte die 17-jährige Fahrerin eines Skoda nach links abbiegen. Sie war im begleiteten Fahren unterwegs. Beim Abbiegen übersah sie einen VW, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 18-jährige VW-Fahrerin und ihre beiden Beifahrer (19,22) mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Kleidercontainer gesprengt Arnsdorf. Mit Hilfe von Pyrotechnik wurde am Freitagabend in Arnsdorf ein Kleidercontainer zerstört. Dieser stand vor dem Einkaufsmarkt an der Stolpener Straße. Die Täter zündeten in dem Container Feuerwerkskörper. Durch die Wucht der Explosion flog die Rückwand etwa drei Meter weit bis auf die Fahrbahn. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Kripo ermittelt.

Im Rausch unterwegs Bautzen. Eine verwirrte Frau wurde am Sonnabend auf der Bautzener Czornebohstraße aufgegriffen. Zeugen hatten zunächst einen Rucksack entdeckt, der an der Straße herumlag. Als Polizisten diesen durchsuchten, entdeckten sie den Ausweis einer 34-jährigen Frau und eine kleine Menge Betäubungsmittel. Kurz darauf stießen die Beamten auf die Besitzerin des Rucksacks, sie stand unter Drogen und war offenkundig nicht mehr zurechnungsfähig. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

VW Golf gestohlen Bautzen. Von einem Parkplatz in der Bautzener Steinstraße ist ein VW Golf gestohlen worden. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabendmittag und Sonntag gegen 1 Uhr. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrzeug mit dem Kennzeichen GR-SG 663. Der Wert des 14 Jahre alten Pkw beträgt etwa 2.500 Euro.

Radfahrer verletzt Königswartha. Bei einem Unfall in Königswartha ist am Sonnabendnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Der Fahrer eines Audis war auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Hauptstraße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der von rechts auf dem Gehweg herankam. Der 55-Jährige verletzte sich an der rechten Schulter. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.