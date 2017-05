Aus dem Gerichtssaal Messerangriff auf Libanesen nur erfunden? Wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung stand ein 22-jähriger Tunesier vor Gericht. Er bestritt die Tat.

Ein Angriff mit einem Messer – zu diesem Versuch einer gefährlichen Körperverletzung soll es am 1. Dezember 2016 im Asylbewerberheim in Hainichen gekommen sein. Während der Geldauszahlung soll ein 22-jähriger Tunesier mit einer zehn Zentimeter langen Klinge nach der Kehle eines Libanesen gestochen haben. Das Opfer konnte das Messer mit der Hand abwehren. Als der Mann „Messer! Messer!“ rief, kamen andere Asylbewerber und drängten den Angreifer ab. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen des Vorfalls stand der Tunesier jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm der Versuch der gefährlichen Körperverletzung.

„Ich hatte kein Messer“, bestritt der Angeklagte den Vorwurf. Zur Tatzeit waren er und das vermeintliche Opfer wegen der Geldauszahlung im Heim. Angeblich hatte sich der Geschädigte vordrängen wollen. Daraufhin habe es eine verbale Auseinandersetzung und ein Gerangel zwischen den beiden gegeben. „Ich hatte Angst vor ihm“, sagte der Angeklagte in der Verhandlung. „Er drohte mir, mich und meine Familie kaputtzumachen.“

Zeugen für die Messerattacke gab es nicht. Ein später herbeigerufener Wachmann sagte vor Gericht aus, dass er kein Messer gesehen habe. Er befragte damals noch weitere der Umstehenden. Keiner hatte ein Messer gesehen. Als die Polizei das Zimmer des Beschuldigten durchsuchte, fanden die Beamten ebenfalls kein Spur der gefährlichen Waffe. „Die einzigen, die ein Messer gesehen haben, sind der Geschädigte und sein Bruder“, sagte Richterin Magdalena Richter. Allerdings konnte der Bruder des Opfers in der Verhandlung nicht als Zeuge befragt werden. Er ist mit seiner Familie in den Libanon zurückgekehrt.

Weil die Tat dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden konnte, sprach Richterin Magdalena Richter den Beschuldigten frei.

