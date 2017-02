Messerangriff auf den Halbbruder Alkohol und der Streit ums Erbe haben einen Jahrzehnte langen Konflikt befeuert. Ein 56-jähriger Mann wurde nun verurteilt.

© Symbolfoto: Fabian Schröder

Michael K. (56) sagte, er habe schon den ganzen Tag Bier getrunken, ehe er dann nachmittags mit zwei Messern in seinen Händen auf das Grundstück gelaufen ist, wo er seinen Halbbruder Robert wähnte. Er lebte dort in einem Wohnwagen. Unvermittelt soll Michael „Ich stech dich ab, du Schwein“ gerufen und auf den 52-Jährigen eingestochen haben. Robert wehrte den Stich mit der Hand ab und wurde dabei verletzt. Anschließend jedoch sah Michael von dem Angriff ab und ging mit seinen Messern auf Roberts Auto los, an dem er einen Sachschaden von 4 000 Euro verursachte.

Die Tat vom 30. Juni 2015 hat am Montagvormittag am Amtsgericht Dresden ein vorläufiges Ende gefunden, zumindest strafrechtlich. Verteidiger Michael Stephan hat mit Oberstaatsanwalt Christian Avenarius und Richter Frank Ponsold, dem Vorsitzenden des Schöffengerichts, bereits im November eine Verfahrensabsprache getroffen, die seinem Mandanten eine Freiheitsstrafe ersparte. Im Gericht nun gab Michael K. die Vorwürfe zu. Er habe sich mit den Messern schützen wollen. Es habe Streit in der Familie gegeben, was aus dem Haus werden solle, dass sein Vater gebaut und aus dem die gemeinsame Mutter der beiden Halbbrüder ausgezogen sei. Robert K. habe es halten wollen, die anderen seien für einen Verkauf gewesen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt, er kann seinen Zeigefinger nicht mehr bewegen. Der Angeklagte, ein in sich gekehrter Mann, 20 Jahre Alkoholiker, sicherte zu, neben dem Schaden am Auto von 4 000 Euro seinem Halbbruder auch 3 000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen – wohl von seinem Erbteil aus dem Hausverkauf. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung.

