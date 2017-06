Messer-Mann vor Asylheim Der offenbar Gestörte fügt sich auf der Straße Verletzungen zu und lässt sich nicht beruhigen.

Nur mit einem Hilfsmittel gelang es der Polizei, den Mann in den Rettungswagen zu bringen © Symbolfoto/dpa

Ein Polizeieinsatz in der Döbelner Friedrichstraße machte sich nach einem Notruf am Mittwoch gegen 20.30 Uhr erforderlich. Ein Bewohner der dortigen Asylunterkunft fügte sich auf der Straße stehend mit einem Messer selbst Verletzungen zu. Mitarbeiter des Rettungsdienstes ließ der Mann (40) nicht an sich heran. Auch die zur Unterstützung eingetroffenen Polizisten konnten ihn nicht beruhigen. Auf Anweisungen der Beamten reagierte der Mann nicht.

Als er die Polizisten mit einer Getränkedose bewarf, während er mit dem Messer in ihre Richtung hantierte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Es gelang ihnen so, den 40-Jährigen in den Rettungswagen zu bringen. Der Mann kam in eine Klinik.

zur Startseite