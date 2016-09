Messer, Knüppel, Pfefferspray Seit Freitagabend gilt rund um den Bautzener Kornmarkt ein verschärftes Sicherheitskonzept. Die sichtbare Präsenz der Polizei zeigt Wirkung.

Dieser Bereich des Bautzener Zentrums ist als Kontrollzone eingerichtet. © SZ

Mit einem massiven Aufgebot hat die Polizei am Wochenende in Bautzen für Sicherheit gesorgt. Mehr als 130 Beamte sicherten zeitweise die Innenstadt und die umliegenden Straßen. Sie gingen unter anderem gegen Personen aus dem links- und rechtsextremen Spektrum vor, die sich am Freitagabend an verschiedenen Stellen in der Stadt sammelten. So kontrollierten Beamte vier Autos in der Bautzener Altstadt. In den Fahrzeugen mit Dresdner und Zwickauer Kennzeichen befanden sich 21 Personen des linken Spektrums. In einem Kofferraum fanden die Beamten einen Schlagstock, mehrere Knüppel, ein Einhandmesser, Pfefferspray und Quarzhandschuhe.

Etwa 60 Personen aus dem rechten Spektrum versammelten sich am Freitag kurz vor Mitternacht am Schützenplatz. Nach Zeugenaussagen waren sie mit Stöcken und Knüppeln bewaffnet. Beim Eintreffen von Beamten liefen einige der Männer in die angrenzenden Grünanlagen. Als die Beamten sie kontrollierten, waren sie unbewaffnet. Allerdings wurden in der Nähe 15 Hölzer und eine Metallstange entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten hat die Polizei seit Freitagabend rund um den Kornmarkt einen Kontrollbereich eingerichtet. Dieser gilt für die Dauer von zehn Tagen. Jeder, der sich innerhalb des Bereichs aufhält, kann von Polizisten jederzeit angehalten und kontrolliert werden.

Diese spürbare Präsenz zeigte Wirkung. So wurden am Freitagabend und in der darauffolgenden Nacht 228 Personen kontrolliert. Viele von ihnen hätten den Platz daraufhin verlassen. Lediglich in einem Fall wurde ein Polizist leicht verletzt, weil ein 33-jähriger Bautzener Widerstand leistete. Zudem überprüften die Beamten im Laufe des Einsatzes auch mehrere Flüchtlinge. Ein Minderjähriger wurde von einer Streife zu seiner Unterkunft gebracht, weil er gegen die abendlich Ausgangssperre verstoßen hatte. Am Sonnabend fanden nur noch vereinzelt Kontrollen statt. Wegen des schlechten Wetters war der Kornmarkt am Abend fast menschenleer.

Am Sonntag wurden 130 Personen überprüft, zumeist junge Männern. Rund 30 davon hatten sich auf dem Kornmarkt eingefunden und waren der rechten Szene zuzurechnen. Bei einem 19-jährigen Bautzener wurde ein Springmesser entdeckt.

