Messer-Attacke im Asylbewerberheim Mehrere Bewohner gerieten in Klingenberg in der Nacht zum Mittwoch in einen handfesten Streit. Ein 26-jähriger Tunesier verletzte zwei Kontrahenten mit einem Messer.

Ein Blaulichtgewitter erhellte am frühen Mittwochmorgen den Gewerbepark an der Salzstraße. Gleich mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Dippoldiswalde waren gegen zwei Uhr morgens zum hier befindlichen Flüchtlingsasyl gerufen worden. Grund: Drei Bewohner aus Tunesien, Marokko und Libyen zwischen 20 und 30 Jahren waren aneinandergeraten. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge mündete der Disput alsbald in eine handfeste Schlägerei. Ein 26-jähriger Tunesier zückte im Zuge der Auseinandersetzung schließlich ein Messer und stach auf seine beiden Widersacher ein. Beide trugen dabei leichte Verletzungen davon und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen und will im Zuge dessen auch die Tathintergründe klären.

Was indessen mit dem Täter geschah, ist bislang unklar. Ob er mittlerweile in U-Haft sitzt, umquartiert wurde oder im Heim verbleiben darf, dazu machten am Mittwoch weder die Polizei noch der Heimbetreiber GVS mit Sitz in Pirna auf Nachfrage Angaben. Rätsel gibt derzeit auch noch die Tatwaffe auf. Inwiefern das zum Einsatz gelangte Messer aus den Beständen des Heims stammte oder aber am Sicherheitsdienst vorbei in die Unterkunft geschmuggelt wurde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Marko Laske.

Der Vorfall dürfte Wasser auf die Mühlen der Asylgegner sein. Zuletzt hatten sich Beschwerden von Bürgern über nächtliche Polizeieinsätze und vorgeblich vermüllten Wald am Asylbewerberheim gehäuft, die sich zumeist als übertrieben herausstellten. In der Klingenberger Unterkunft leben derzeit laut Landratsamt 156 Flüchtlinge. Anfang Juni waren die ersten Bewohner eingezogen. (jan)

