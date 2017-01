Messeplatz Markthalle Gewerbemesse und Markt in Staucha wurden schon oft totgesagt. Doch sie erleben einen ungeahnten Aufschwung.

Das besondere Angebot: Mit ihren winterharten Sachsen-Kiwis schlug Rita Brauns aus Chemnitz zu den Markttagen voll ein. Auch künftig soll es auch außergewöhnliche Waren geben. © Jürgen Müller

Totgesagte leben länger: Während andere Märkte und Messen wie einst die Mittelsachsenschau in Riesa oder die Automesse in Leipzig den Bach runtergingen, hält sich die Gewerbemesse in Staucha tapfer. Bereits zum 16. Mal wird im April zur Gewerbemesse der Lommatzscher Pflege eingeladen. Die Gemeinde Stauchitz als Veranstalter erwartet zur Messe wieder 80 bis 100 Aussteller. Dabei sei es auch in Staucha schwierig, Händler zu finden. „Das liegt daran, dass die Handwerker derzeit viele Aufträge haben, eine Messe nicht unbedingt zur Werbung brauchen und vielleicht auch froh sind, am Wochenende mal freizuhaben“, sagt der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos).

Bis Jahresende hatten sich rund 40 Aussteller zur Messe angemeldet, das ist in etwa die Zahl aus den Vorjahren. Wer bis Ende Dezember dabei ist, bekommt bei der Standmiete zehn Prozent Rabatt. „Doch viele entscheiden sich kurzfristig“, so Seifert. Er ist zuversichtlich, dass er auch in diesem Jahr wieder das gewohnte große Angebot geben wird. „Die Messe hat sich etabliert, ist auch überregional bekannt und beliebt“, sagt er. Selbst zu den Markttagen, die einmal im Monat stattfinden, kommen viele Gäste von außerhalb. „Ich habe mal an einem Markttag Unterschriften für den Weiterbau der B 169 gesammelt, bin dabei mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Und war sehr überrascht, wie viele Kunden aus Riesa, Oschatz, Meißen, Dresden, Leipzig, sogar aus Chemnitz zu unserem Markttag kommen. Das ist auch ein Zeichen, dass unsere Werbung greift und unser Markt und unsere Messe einen guten Ruf haben“, sagt der Bürgermeister.

Für ihn ist aber nicht in erster Linie die Quantität entscheidend, sondern auch die Qualität der Anbieter. Und deshalb ist man immer auf der Suche nach neuen Angeboten. Richtig eingeschlagen hat der Verkauf von winterharten Kiwi-Pflanzen, die ein Züchter aus dem Raum Chemnitz anbietet. Zweimal im Jahr ist der Stand beim Markttag vertreten. „Die Leute haben uns jedes Mal den Stand gestürmt, wir sind immer mit komplett leerem Fahrzeug nach Hause gefahren“, sagt Rita Brauns, die den Stand betreibt.

Der Höhepunkt ist aber in jedem Jahr die Gewerbemesse. Auf 1 600 Quadratmetern werden auf dem Freigelände, in der historischen Markthalle und in einem Zelt Angebote offeriert zu den Themen Garten, Haus, Freizeit. Inzwischen gibt es auch Aussteller aus Dresden und Leipzig. Ein Grund sind die relativ niedrigen Standgebühren. „Viele Betriebe können sich die hohen Kosten auf großen Messen nicht leisten. Da kommen sie lieber nach Staucha“, sagt Frank Seifert, der eine gute Zukunft für die Messe sieht. Es sei wichtig und richtig, dass die Handwerker zu den Kunden kämen. Viele ältere Leute auf dem Dorf seien nicht oder wenig mobil. „Weil sich das Sparen nicht mehr lohnt, das Geld auf der Bank an Wert verliert, entschließen sich viele Ältere, ins Haus zu investieren, es altersgerecht umzubauen. Auf unserer Messe haben sie kurze Wege, können sich informieren und beraten lassen, auch Verträge abschließen“, so Frank Seifert.

Doch ohne die Feuerwehr, andere Vereine, Schulen und viele ehrenamtliche Helfer könnte die Gemeinde das nicht stemmen. So übernimmt die Feuerwehr zum Beispiel die Nachtwache. Ein Sicherheitsdienst wäre gar nicht zu bezahlen. „Wir machen mit der Messe als Gemeinde keinen Gewinn, in die roten Zahlen wollen wir aber auch nicht rutschen“, sagt Seifert. Im Vorjahr ist aber genau das passiert. Es kamen wegen des schlechten Wetters rund 500 Besucher weniger als in den Vorjahren. Da am Sonntag wegen des Stargastes Eintritt erhoben wird, machte sich das in den Finanzen bemerkbar. In diesem Jahr wird übrigens Achim Petry dieser Stargast sein.

Ein Höhepunkt, der als Rahmenprogramm bei Märkten und auch zur Messe immer geboten wurde, ist seit längerer Zeit jedoch weggefallen. Einst konnte an diesen Tagen der Kirchturm bestiegen werden, hatte man einen Rundumblick auf das Stauchaer Land. Weil die Treppe in der Kirche aber defekt ist, auch die Brüstung auf dem Turm erneuert werden muss, ist das seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Die Reparaturarbeiten kosten rund 15 000 Euro. „Wenn wir Fördermittel bekommen, würden wir Treppe und Brüstung gern wieder herrichten“, sagt Pfarrer Matthias Bartsch. Er hofft, dass das in diesem Jahr klappt, denn es ist ein besonderes. Die Lommatzscher Pflege feiert ihr 500-jähriges Bestehen.

Die Gewerbemesse in Staucha findet am 22. und 23. April statt.

zur Startseite