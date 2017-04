Messen, Märkte, Motorsport

An diesem Wochenende erfolgt der offizielle Start in die Gartensaison. © dpa

Bunt und abwechslungsreich wird das Wochenende. Denn außer den Partys in der Walpurgisnacht ist noch jede Menge mehr los in der Region. Gärtnereien laden zum Tag der offenen Tür ein. In Dresden ist Saisonauftakt für die Elbflotte. Ausstellungen locken nach Hoyerswerda und Löbau. In Bischofswerda gibt es eine Greifvogel-Show. Und wir haben noch mehr Tipps.

