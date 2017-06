Messe LebensArt mit Besucherrekord Die Veranstaltung in Großharthaus zog wieder Tausende Besucher an.

Tausende Besucher zog es zur Messe nach Großharthau. © Rocci Klein

Fast 27 000 Besucher kamen am Wochenende zur Messe LebensArt nach Großharthau – neuer Rekord. Beim Veranstalter Das Agenturhaus GmbH aus Lübeck zeigte man sich damit am Montag sehr zufrieden, zumal das Wetter am Eröffnungstag mit teils kräftigen Regenschauern durchwachsen war. Es war die zehnte Auflage der Messe für Haus, Garten und Lifestyle in Großharthau. Mit 190 Ausstellern gab es auch in dieser Hinsicht einen Rekord.

Schon im Oktober kommen die Ausstellungsmacher aus Norddeutschland wieder nach Großharthau. Vom 27. bis 29. Oktober findet die Herbst-Auflage der LebensArt, der „Herbstzauber“, zum dritten Mal in unserer Region statt. (szo)

