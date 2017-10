Messe für Genießer Die Lebensart Herbstzauber gastiert am Wochenende wieder in Großharthau. Viele Aussteller kommen mit Neuem.

Im Großharthauer Schlosspark läuft der Aufbau für die Messe Lebensart Herbstzauber am Wochenende. Marco Willig aus Schretstaken bei Hamburg richtete am Mittwoch sein Pagodenzelt ein. © Steffen Unger

Großharthau schreibt Erfolgsgeschichte. Die Verkaufsmesse Lebensart im barocken Schlosspark ist für die Gemeinde wie für die Region zu einem Image- und Wirtschaftsfaktor geworden. An keinem anderen Wochenende im Jahr erfährt Großharthau so viel Aufmerksamkeit wie zur Lebensart Mitte Juni und zu deren Herbst-Variante, dem Herbstzauber, Ende Oktober. „Es ist eine der Veranstaltungen östlich von Dresden mit den meisten Gästen“, sagt Bürgermeister Jens Krauße (SPD). „Viele kommen zum wiederholten Mal zu uns.“ Der Messeveranstalter, Das Agenturhaus aus Lübeck, möchte auch diesmal die hohen Erwartungen der Gäste erfüllen. Die Highlights:

Die Aussteller: Manufakturen und Werkstätten aus ganz Deutschland

Es geht immer noch etwas mehr. Boten die Veranstalter in den ersten beiden Jahren des Herbstzaubers jeweils rund 130 Aussteller auf, so sind es diesmal 140. Die Messemacher legen dabei den Schwerpunkt auf ein abwechslungsreiches Angebot mit hohem qualitativen Anspruch. „Unser Ziel ist es, für unsere Besucher schöne Dinge zu finden, die nicht überall zu haben sind“, sagt Ulla Hiltafski, die als Projektleiterin gemeinsam mit Christian Schlender die Messe betreut. Zusammen mit herbstlichen Dekorationen im Schlosspark und einem Rahmenprogramm entstehe so eine einzigartige Stimmung, die die Besucher schätzen, so die Ausstellungsleiterin.

Viele Aussteller kommen mit neuen Angeboten, zeigen, was zurzeit angesagt ist. Speziell Objekte mit moderner LED-Technik liegen im Trend. Aber auch alles, was mit Feuer zu tun hat, von der Fackel bis zum Kaminofen, wird gezeigt. Gerade jetzt, am Beginn der dunklen Jahreszeit. Darüber hinaus bietet der Herbstzauber zahlreiche ausgefallene Accessoires für das Haus und den herbstlichen Garten sowie hochwertige Inneneinrichtungen, Heimtextilien und vieles mehr. Erneut integrieren die Veranstalter auch die Reithalle in die Ausstellung: handgefertigte Mode und Schmuck von Designern, die ihre Produkte selbst vermarkten, sind der Schwerpunkt in der urigen Holzscheune. Knapp zwei Monate vor Heiligabend haben die Veranstalter natürlich auch Weihnachten im Blick: Funkelnde Dekoartikel und Lichtobjekte für Haus und Garten sind ebenso zu haben wie Geschenke – von Likören bis hin zu Safran aus sächsischem Anbau.

Termin: 27. bis 29. Oktober: geöffnet am Freitag und Sonnabend jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ort: Schlosspark Großharthau, gelegen mitten im Ort nahe der Bundesstraße 6. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 7 Euro; Kinder bis 15 Jahre in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt. Spartipp: Wer die SZ-Card vorweist, bekommt beim Eintritt einen Euro Preisnachlass. Parkplätze: Es gibt zwei Sonderparkplätze. Abfahrt von der B6 aus Richtung Bischofswerda zur Schule, aus Richtung Dresden auf die Wiesen an der Feuerwehr; Gebühr: 2 Euro.

Der Messeort: Schlosspark wird zum Open-Air-Kaufhaus

Manche der alten, knorrigen Bäume im Großharthauer Park haben noch ihr buntes Herbstlaub. Licht ab der Dämmerung wird dieses Naturensemble unterstreichen. Die Pagodenzelte, in denen die Aussteller ihre Waren präsentieren, werden ebenfalls beleuchtet, sagt Ulla Hiltafski. Auch die Künstler, die als Walking-Acts im gesamten Park unterwegs sind und die Besucher unterhalten, spielen mit Licht-Installationen.

Das Essen: Herbst-Spezialitäten, mal süß, mal deftig

Stärken können sich die Besucher an zahlreichen Ständen. Auch sie bieten besondere herbstliche Spezialitäten, wie geröstete Nüsse, duftende Waffeln und aromatischen Glühwein in zig Varianten. Wer es lieber deftig mag, kommt vielleicht beim Schwein am Spieß auf seine Kosten. „Die heimelige Atmosphäre im herbstlichen Park verlockt bis in die frühen Abendstunden zum Verweilen mit Freunden bei einer süffigen Feuerzangenbowle“, sagt Ausstellungsleiter Christian Schlender.

Das Unterhaltungsprogramm: Von Kleinkunst bis zur Hundeshow

Die Companie Mille Lieux, eine kleine Gruppe von Künstlern rund um die Tänzerin Marion de Catellane, verzaubert das Publikum an allen drei Tagen mit ihren farbenfrohen, voluminösen Lichtfiguren. Handwerker zeigen ihr Können. Und auch Großharthauer bringen einiges auf die Bühne. Freitag, 10.45 Uhr, geben Schüler der Grundschule ein Konzert am Springbrunnen, Sonnabend, 15 Uhr, gestaltet die Hunde- und Pferdeschule ein Programm. Auf dem Teich im Park kann man gondeln.

