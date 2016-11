Merzdorfer Teich bleibt gesperrt Tonnenweise kontaminierter Boden wurde bereits entsorgt. Trotzdem will das Umweltamt weitere Tests abwarten.

Die Reinigungsarbeiten am Merzdorfer Teich gehen weiter. © Sebastian Schultz

Einen Monat nach der Havarie am Merzdorfer Teich gehen die Reinigungsarbeiten weiter. Bisher seien rund 250 Tonnen kontaminierten Bodens entsorgt worden, erklärte der Leiter des Kreisumweltamtes Peter Jönsson. Außerdem sei in der vergangenen Woche ein Entölungsmittel am Teich und an der Einleitstelle angewendet worden. Beendet ist die Arbeit damit noch nicht. Laut Jönsson sollen noch einmal Proben aus dem Teich sowie den bereits ausgekofferten Bereichen entnommen werden. „Nach Vorlage der Ergebnisse wird über die Verfüllung beziehungsweise ‚Freigabe‘ für den Teich entschieden. Eine diesbezügliche Information ergeht dann auch an den Anglerverband.“

Am 14. Oktober war aus einem Tankwagen auf dem Grundstück der städtischen AGV in Merzdorf Altöl ausgelaufen. Über das Entwässerungssystem gelangte das Öl auch in den benachbarten Merzdorfer Teich. Zum Hergang des Unfalls werde noch ermittelt, teilte Polizeisprecher Thomas Geithner am Donnerstag mit. Gegenstand der Ermittlungen sei „insbesondere die Frage, wem konkret ein Fehler vorzuwerfen ist“. Nach bisherigem Kenntnisstand habe der Tankwagen vor dem eigentlichen Unfall eine schwefelhaltige Säure angesaugt. „In der Folge hat diese Säure das Ventil beschädigt, sodass schließlich Altöl austreten konnte.“

