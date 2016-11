Merkels Favoritin Die Kandidatur der Bürgerrechtlerin Marianne Birthler als Bundespräsidentin stand so gut wie fest – da sagte sie ab.

Marianne Birthler, hier 2011 vor der Bundespressekonferenz in Berlin, stand ganz oben auf der Kandidatenliste der Union fürs Präsidentenamt. Doch sie zog ihre Zusage wieder zurück. © dpa

Es ist eine Hätte-Wäre-Wenn-Geschichte. Der nächste Bundespräsident heißt aller Voraussicht nach Frank-Walter Steinmeier. Er hat die Unterstützung der Großen Koalition aus Union und SPD. Aber die nächste Bundespräsidentin hätte auch Marianne Birthler heißen können, wenn die Kandidatin nicht am Sonntag doch noch abgesagt hätte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die frühere DDR-Bürgerrechtlerin, Grünen-Politikerin und ehemalige Beauftragte für die Stasi-Akten schon als schwarz-grüne Kandidatin gewonnen – mit Rückendeckung von CSU-Chef Horst Seehofer. Zu Wochenbeginn hätte man Birthler der Öffentlichkeit präsentiert, wäre die Kandidatin nicht noch schwach geworden.

Die Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtete am Freitag als erste über Merkels Kandidatin. Der ganze Vorgang zog sich aber schon seit Wochen hin. Vor ungefähr drei Wochen hatte es Signale an die Grünen gegeben, Birthler sei eine mögliche Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hatte dies in Hintergrundgesprächen mit Journalisten fallen lassen.

Die Nachricht erreichte die Grünen. Birthler hatte Anfang der 90er-Jahre zunächst an der Spitze von Bündnis90 gestanden und wurde dann eine der Vorsitzenden der Bundespartei nach der Vereinigung mit den westdeutschen Grünen. Tatsächlich wurde bei Birthler angefragt, ob sie für eine Kandidatur zur Verfügung stehe. Birthler wies nach SZ-Informationen offenbar darauf hin, dass sie nicht zum Kreis derjenigen zählen wolle, die gerade Besseres vorhätten und deshalb das höchste Staatsamt aus Bequemlichkeit ausschlügen. Die 68-Jährige sagte aber trotzdem ab. So wurde die Sache zunächst nicht weiter verfolgt.

Gabriels starke Erkältung

Inzwischen hatte aber SPD-Chef Sigmar Gabriel im Alleingang seinen Parteifreund, Bundesaußenminister Steinmeier vorgeschlagen. Er hatte damit gegen die Absprachen in der Großen Koalition verstoßen, einen gemeinsamen Kandidaten zu suchen und auch gemeinsam vorzuschlagen. Merkel, die sich bereits eine ganze Reihe von Absagen aus der CDU eingefangen hatte, nahm die Birthler-Option persönlich wieder auf und rief die Berlinerin am vergangenen Donnerstag an. Birthler sagte zu.

Vor diesem Hintergrund verlief ein Gespräch Steinmeiers mit CSU-Chef Seehofer ohne die vom Sozialdemokraten erhoffte Zusage einer Unterstützung seiner Kandidatur. Seehofer teilte mit, es gebe noch eine mögliche Kandidatin, die die Union nominieren könne. Der bayerische Ministerpräsident hatte Merkel nämlich zugesagt, Birthler zu unterstützen.

Am Freitag sollte es den letzten Versuch geben, mit den Sozialdemokraten gemeinsam einen Kandidaten zu benennen. Merkel und Seehofer wären mit dem Vorschlag Birthler in das Treffen mit Sigmar Gabriel gegangen – und mit der Ansage, die frühere Bürgerrechtlerin notfalls auch ohne die SPD zu benennen. Gabriel und Steinmeier hätten dann entscheiden müssen, Birthler mitzutragen oder mit schlechten Aussichten auf einen eigenen Erfolg in die Bundesversammlung am 12. Februar zu gehen.

Doch Sigmar Gabriel sagte den Freitagtermin unter Hinweis auf eine starke Erkältung ab. Man vertagte sich auf Sonntag. Und im Nachhinein kann man sagen, ohne die Verschiebung dieses Termins, hieße das nächste Staatsoberhaupt wahrscheinlich Birthler, und nicht Steinmeier. In den zwei Tagen aber hatte die Fast-schon-Kandidatin Gelegenheit, die Sache nochmals zu überdenken. Und es heißt, ihr sei die Herausforderung nun doch als zu groß erschienen.

Nun gibt es ein paar Leute in Berlin, die glauben, sie hätten sich in dieser heiklen Phase um Birthler kümmern müssen. Merkel aber glaubte an die Zusage. Und die Grünen waren geschlossen nach Münster gereist, um sich auf ihrem Bundesparteitag mehr mit sich selbst als mit der Präsidentenfrage zu beschäftigen. Am Sonntagvormittag rief Birthler Merkel an – und sagte ab.

Die Tür zu Schwarz-Grün

Merkels Versuch, in der Union stattdessen den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann durchzusetzen, scheiterte. Seehofer lehnte es ab, einen aktiven grünen Regierungspolitiker zu nominieren. Und so fügte sich die Union in die Steinmeier-Kandidatur. Das mögliche Signal für eine schwarz-grüne Annäherung im Bund unterblieb. Im Gegenteil: Seehofer schlug die Tür mit lautem Knall zu. Mit der Politik der Grünen, so erklärte er am Montagmittag in München, gebe es „totalen Dissens“. Er sei schon 2013 für die Große Koalition gewesen. Das stimmt zwar nicht – Seehofer hatte die Grünen damals umworben –, aber daran will er sich jetzt nicht mehr erinnern.

