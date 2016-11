Merkels Dilemma Immer erwartet man von der CDU-Chefin eine erfolgreiche Präsidentenkür, aber nie hat sie dafür die geeignete Mehrheit.

Wenn eines Tages mal eine ernst zunehmende Merkel-Biografie erscheint, dann ist nicht unwahrscheinlich, dass die Bundespräsidentenfindung darin ein eigenes Kapitel erhält.

Zum vierten Mal befindet sich die CDU-Chefin in einer Lage, die man in ihren Reihen als „Dilemma“ beschreibt. Die Union stellt in der Bundesversammlung die meisten Wahlleute. Das war schon 2004, 2010 und 2012 so. Und so ist es auch im Februar 2017, wenn Joachim Gaucks Nachfolgerin oder Nachfolger gewählt wird. Aber nie verfügten CDU und CSU über die absolute Mehrheit der Stimmen.

Und so erwarten zwar alle – vor allem die eigenen Leute – von Merkel, dass sie einen Kandidaten präsentiert, der die Wahl auch gewinnt. Aber ohne die Hilfe mindestens einer anderen Partei ist die Wahl nicht zu gewinnen. Merkel ist eingeklemmt zwischen den Erwartungen ihrer Unionsfreunde und einer zumindest rechnerischen Mehrheit gegen sie. Die bisherige Bilanz dieser Zwangslage ist aus Merkels Sicht bestenfalls durchwachsen. Und derzeit sieht es so aus, als würde ihr auch 2017 kein genialer Coup gelingen.

2004 war Merkel CDU-Chefin, aber noch nicht Kanzlerin. Die Wahl des Nachfolgers von Johannes Rau sollte ihr „Meisterstück“ auf dem Weg zur Kanzlerschaft werden und zugleich einer schwarz-gelben Koalition den Boden bereiten.

Merkel ging die Sache taktisch an. Der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds Horst Köhler („Horst… Wer…?“) wurde nominiert. Wolfgang Schäuble wurde übergangen. Merkels Kandidat gewann, bleib aber glücklos und überfordert und trat zu Beginn seiner zweiten Amtszeit zermürbt zurück.

Christian Wulff, Merkels zweiter Kandidat, brauchte drei Wahlgänge, um sich gegen Gauck durchzusetzen. Auf dem Weg zu Wulffs Kandidatur kam noch Ursula von der Leyen unter die Räder, die sich aufgrund sich verdichtender Berichterstattung zwei Tage lang für Merkels Kandidatin hielt. Die Kanzlerin hatte sie zwar nicht gefragt, ihr aber auch nie abgesagt. Wulff trat 20 Monate später – zermürbt von Skandalen, Skandalberichterstattung und staatsanwaltlichen Ermittlungen – zurück.

Merkels dritter Kandidat erwies sich hingegen als Glücksfall. Über Joachim Gauck sagt man nun zu Recht, er habe dem beschädigten Amt die Würde zurückgegeben. Der Schönheitsfehler aus Merkels Sicht: Gauck war gar nicht ihr Kandidat, sondern der von Grünen und SPD, die überraschend von der FDP Unterstützung erhalten hatten. Merkel hatte ihn nicht gewollt, weil sie ihn für eitel und staatspolitisch unerfahren hielt.

Nun wird ein Nachfolger für Gauck gesucht. Schon seit Monaten. Die Sache ist wieder zu einem taktischen Gewürge geworden. Merkel hat jedenfalls aus den Erfahrungen der vergangenen zwölf Jahre nicht den Schluss gezogen, die Angelegenheit geradlinig zu betreiben. Nun hat sie keinen Kandidaten, und die Sozialdemokraten haben ihr und sich den Weg zu einem Konsenskandidaten verbaut.

Eine offene Wahl

Denn nicht nur Merkel geht am 12. Februar möglicherweise in eine Bundesversammlung mit ungewissem Ausgang. Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel tut das, obwohl er sich nach seiner Vorfestlegung auf Außenminister Frank-Walter Steinmeier derzeit so stark fühlt. Er habe Merkel durch seine Initiative unter Druck gesetzt, heißt es nun allenthalben. Sich selbst allerdings auch.

Denn Steinmeier ist zwar angesehen, populär und genießt breite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg. Eine Mehrheit in der Bundesversammlung hat er deswegen noch lange nicht – auch nicht im dritten Wahlgang, wenn die einfache Mehrheit der Stimmen genügt.

Merkel und wohl auch CSU-Chef Horst Seehofer schätzen Steinmeier durchaus. Sie sind bloß der Auffassung, dass ein aktiver Politiker aus der ersten Reihe, noch dazu einseitig nominiert und von ersten Unterstützerkampagnen begleitet, den erwartungsvollen eigenen Leuten schwer zu vermitteln wäre. Das heißt nicht, dass Steinmeier nicht gewählt werden kann – er kann nur nicht mehr Kandidat der Großen Koalition werden.

Am Sonntag haben Merkel, Seehofer und Gabriel über die Kandidatenfrage beraten und – sich vertagt. Noch einmal eine Woche werde man in sich gehen, heißt es. Aber weil Merkel und Seehofer nicht über das Stöckchen springen wollen, das ihnen die SPD hinhält, und Gabriel seinerseits von seinem Steinmeier-Pferdchen nicht mehr runter kommt, sieht es nach einer offenen Wahl mit mindestens zwei Kandidaten aus. Am Ende dieser Woche wird es klar sein. Gut möglich, dass dann eine Unionsfrau gegen den Außenminister antritt. Und der 12. Februar sehr spannend wird.

